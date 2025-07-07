投資推廣署︰超額完成《施政報告》績效指標　首年引資近1700億

投資推廣署表示，超額完成《施政報告》績效指標，2023年1月至今年6月期間，協助1,301間企業在港開設或拓展業務，完成率為115%；這些企業首年直接投資1,684億港元，完成率為219%；創造就業機會19,136個職位，完成率為125%。

受助企業首5個主要來源地，分別為中國內地(630間)、美國(113間)、英國(89間)、新加坡(68間)，以及加拿大(38間)；首5大受助企業按行業分別是金融服務及金融科技行業﹙283間﹚、創新及科技行業﹙275間﹚、家族辦公室﹙179間﹚、旅遊及款待行業﹙148間﹚，以及商務及專業服務﹙129間﹚。

另外，「新資本投資者入境計劃」(CIES)自去年3月推出以來，截至今年6月，接獲1548宗申請；獲「原則上批准」的申請有1188宗；已獲核實符合投資規定的申請有712宗；獲「正式批准」有673宗；已獲核實的投資金額逾210億元；預計可為香港帶來的投資額464億元。

投資推廣署署長劉凱旋表示，在地緣政治等外圍因素挑戰下，香港有危亦有機。投資推廣署將進一步推動香港與海內外市場聯動，致力深耕歐美北亞等傳統市場，同時積極開拓新興市場。

劉凱旋說，招商引資工作縱貫產業領域，滙聚政策導向，緊扣近年《施政報告》重點措施，如低空經濟、烈酒貿易、北部都會區發展等。當局亦協助內地企業借港出海，以及進一步推廣香港作為區域貿易與高端物流樞紐的優勢，繼續肩負香港在「一國兩制」下，發揮「雙向跳板」、內聯外通的樞紐角色。

她續說，展望未來，將聚焦四大策略產業：金融服務與金融科技、創科、供應鏈管理與物流，以及可持續發展與綠色經濟。亦致力推廣香港「可感知、可體驗」的軟實力，推動文化出海，向全球展示香港的魅力以吸引投資，帶動一連串產業發展，藉香港穩健的資本市場，協助企業資本對接，積極推廣香港作為「引進來和走出去」的雙向平台。

劉凱旋補充，今年是投資推廣署成立25周年，在過去四分之一世紀，該署累計協助超過來自全球各地的7,700間海外及內地企業在港設立或擴展業務，涵蓋金融、創科、專業服務、可持續發展等多元領域，創造超過95,000個職位，直接投資金額累計超過4,400億港元。