彭博︰德國養老基金KZVK委托香港機構　投資中資股

彭博報道指，一家德國養老基金已委托一家內地公司在港分支機構「富國香港」幫助其投資當地股票。

報道引述知情人士透露，管理著341億歐元（400億美元）的KZVK，第二季度將5,000萬美元委托給富國資產管理(香港)有限公司。知情人士表示，KZVK委托富國香港投資在香港、中國內地和美國上市的中資股份。由於信息尚未公開，知情人士要求匿名。

資料顯示，KZVK總部位於德國科隆，為超過24萬名養老金領取者管理著資金。另一邊廂，富國香港是總部上海富國基金管理有限公司的子公司，富國基金管理著約2000億美元資產，其股東包括加拿大滿地可銀行。其中一位知情人士稱，富國香港管理著約300億港元（38億美元）資產。

德國養老基金此舉雖然對香港資本市場利好，惟報道引述諮詢公司美世的亞洲多資產主管Cameron Systermans稱，其並未觀察到歐洲和美國資產所有者將授權分配給大中華區的明顯趨勢，「這與我們目前對客戶的建議一致，即構建股票投資組合時不要對單個國家進行長期戰略傾斜。」

事實上， 報道指出，儘管有這次投資委托，但KZVK仍對中國維持低敞口。管理委員會成員Oliver Lang在Investment & Pensions Europe於5月發表的採訪中表示，這家養老基金對中國的持倉，相對於中國經濟規模和市值而言偏低。

KZVK的代表沒有回覆尋求評論的請求。富國基金發言人不予評論。