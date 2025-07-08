剛完成再融資　新世界即傳出「賣產」　據報擬售上海K11寫字樓

剛完成近900億元再融資的新世界發展（0017），即傳來出售資產的消息，據報計劃出售旗下上海K11項目寫字樓部分的物業。

內媒《證券時報》報道指出，新世界發展正尋求出售位於上海淮海中路的K11物業，並引述某公眾號放出對外出售細節稱，涉建築面積約8.1萬平方米，整棟報價為28.5億元人民幣。

雖然該物業名稱包含「K11」，但本次出售標的實為寫字樓部分（11至58層）。至於K11購物藝術中心則不在出售之列，維持營運於大廈1至10層。

位於上海淮海路K11 ELYSEA。（資料圖片）

上海K11整體出租率達96%

該物業原名上海香港新世界大廈，自2002年落成後即成為淮海中路地標。2013年，新世界集團斥資4億元人民幣，將其商業部分改造為中國內地首座K11藝術購物中心。據業績報告，上海K11整體出租率於2024年12月底達96%。

消息傳出，並無提振新世界股價，該股盤中承壓，低見5.45元，跌幅達2.2%。

資料顯示，截至去年12月底半年，集團投資物業達到2,057億元，中港物業投資收入分別為16.15億元及9.44億元。

另邊廂，未計永續債，新世界綜合債務淨額達到1,246億元，淨負債比率達57.5%。