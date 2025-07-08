債券通｜梁鳳儀稱推進國債期貨準備工作　促港拓離岸國債回購市場

債券通為中港資本市場互聯互通一環，並且不斷豐富具體操作內容。金管局總裁余偉文指出，目前「債券通」北向通參與者可使用合資格在岸債券作為抵押品，在香港進行人民幣回購業務，金管局將很快進一步擴展離岸人民幣回購業務，以支援再質押和跨貨幣回購，旗下迅清結算（CMU OmniClear）亦將相應改善作業安排，相關改進措施8月底實施。



金管局總裁余偉文表示，全球投資者對人民幣計價債券的興趣日增，債券通將繼續作為連結中國債券市場與世界的重要平台。。（資料圖片）

他指出當前環球資本市場起伏不定，各國金融政策變動與經濟不確定，推動多元化投資策略成為焦點，他相信，全球投資者對人民幣計價債券的興趣日增，債券通將繼續作為連結中國債券市場與世界的重要平台。

利率互換交易剩餘期限延長

他亦表示北向「互換通」下利率互換合約的最長交易剩餘期限，已由10年延長至30年，未來數月當局將推出以貸款市場報價利率（LPR）為基準的利率互換合約。

梁鳳儀﹕發展人民幣固收市屬重點工作

至於證監會行政總裁梁鳳儀則指出，近期圍繞美元資產全球主導地位的討論再次升溫，投資者正加速資產重新配置來分散風險，人民幣國際化正逢其時，認為香港要把握機遇。她提到，近年離岸人民幣債券發行規模增長較快，去年在港發行的總額突破1萬億元人民幣，按年增加37%。

證監會行政證監會行政總裁梁鳳儀。（蘇煒然攝）

梁鳳儀又表示，證監會今年的工作重點之一，是發展固定收益及貨幣市場，重中之重便是人民幣固定收益市場，目前正朝3個策略性方向推進，第一，是增加一級市場固收產品的發行，以及豐富人民幣產品的供給；第二，是提升二級債券市場的流動性；第三，是研究建立、優化配套的離岸人民幣產品相關基礎設施，包括前台交易系統以及中後台配套系統。

她又表示，一直與內地監管緊密合作，積極推進的國債期貨準備工作，期望可盡快「走完最後1公里」，並推動在港建立離岸國債商業回購市場，更好發揮離岸國債作為融資工具的使用，促進離岸國債的二級市場交易。

港交所行政總裁陳翊庭。（資料圖片）

港交所陳翊庭﹕債券通規模達4.4萬億人民幣

港交所 （00388） 行政總裁陳翊庭在債券通周年論壇上表示，自「債券通」啟動以來，國際投資者持有內地債券規模是開通前的5倍，現時達4.4萬億元人民幣，反映中國不斷擴大金融市場對外開放，而今年首5個月，債券通日均成交額近470億元人民幣，較2017年推出時增長30倍。「債券通」於過去8年已成為國際投資者參與中國銀行間債券市場首選渠道，反映全球市場與內地在岸市場間日益增長的互聯互通需求。

此外梁鳳儀表示，證監會一直與內地監管機構合作，推動將人民幣股票交易櫃台納入港股通，目前相關技術準備工作進展順利，力爭近期向市場公布實施細則。期望市場了解清晰時間表後，更多企業考慮發行人民幣股票交易櫃台；在南下資金帶動下，人民幣計價港股交易規模有望一路往上。