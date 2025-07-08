澳門7月初賭收勝預期　大行指張學友演唱會助攻　呢間賭股成首選

「歌神」張學友在澳門繼續開演唱會，帶動當地7月初博彩業收入勝預期。瑞銀表示根據該渠道調查，澳門7月前6天的博彩收入平均約為每天7.16億元（澳門元‧下同），較6月日均收益7.02億元為高，且顯著超出市場對2025年7月日均賭收6.3億澳門元共識預期，這得益於7月4日至7月6日的張學友演唱會及持續高企的貴賓廳贏率。



瑞銀指銀娛及美高梅中國為首選

該行指出與去年同期相比，7月前六天的博彩日均收入較2024年7月的6億元平均日收入增長19%；行業目前2025年預估EV/EBITDA倍數約為9.6倍，與兩年平均水平基本一致。該行對行業持中性看法，並強調銀河娛樂（0027）和美高梅中國（2282）為行業首選。

另一大行麥格理亦於研究報告內指出，澳門博彩業7月開局強勁，渠道數據顯示，截至7月6日止一星期，日均博彩收入達7.16億澳門元，按年增長30%，相信是受到張學友演唱會等大型活動帶動客流，以及貴賓廳高贏率的推動。

麥格理予銀娛目標價46.9元

麥格理同樣列銀河娛樂為首選股，預計今年底全面投入營運的Cappella將有助集團搶佔高端中場市佔率，而且澳門銀河是張學友演唱會主辦場地，料成為主要受益者，評級「跑贏大市」，目標價46.9元。

該行又提到，泰國娛樂綜合體法案可能暫緩，據當地媒體報道，新內閣或需重新審議新法案，預期泰國政府將優先着手處理美國關稅等議題。