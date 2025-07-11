中信銀行(國際)「出糧𝙥𝙡𝙪𝙨」花紅大抽獎贏高達HK$60,000

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「出糧𝙥𝙡𝙪𝙨」花紅大抽獎：高達HK$60,000獎金！

由2025年7月1日至2026年2月28日，現有及新登記「出糧𝙥𝙡𝙪𝙨」客戶，只需在特定時期以合資格僱主出糧轉入HK$12,000或以上薪金出糧轉入中信銀行(國際)港元綜合貨幣結單儲蓄存款戶口，可自動參加「出糧𝙥𝙡𝙪𝙨」花紅大抽獎。每月將會誕生一位幸運兒，贏取高達HK$60,000的豐厚獎金！試想想，額外HK$60,000可以做什麼？無論你是想周遊列國、享受購物樂趣，還是為未來做好規劃，這筆額外獎金都能助你一臂之力！

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「出糧𝙥𝙡𝙪𝙨」花紅大抽獎詳情：

• 推廣期：2025年7月1日至2026年2月28日

• 抽獎日期：請參考以下表格

優惠受條款及細則約束

# 每位客戶只可於推廣期享有關抽獎獎金1次

*額外年利率會加在現有一般儲蓄年利率之上, 享此優惠最高戶口結存金額為 HK$1,000,000。

（資料由客戶提供）