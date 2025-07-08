01消息｜領展裁員人數曝光　涉逾50人　公司早前稱︰精簡小量職位

本港經濟吹淡風，領展房產基金（0823）上周六﹙5日﹚傳出裁員消息，惟未知具體人數，公司當時僅回應稱「正精簡小量的職務和職位」。《香港01》最新獲悉，領展近日已裁減約50、60個職位，消息人士透露，該公司每個部門都要「交人」。



領展目前在港擁有約1000名員工，換言之此次裁員規模，暫約佔本地員工總數約6%。

就最新裁員數字，領展回應《香港01》查詢時表示，公司日前已就裁員事宜答覆傳媒查詢，重申「答法」並無改變。當被問到「五、六十人」的裁員規模時，發言人則稱「暫時冇進一步補充。」

早前回應︰現正精簡小量的職務和職位

而領展早前回應裁員消息時表示，於剛公布的全年業績中，提出將全面提升集團營運效率，涵蓋所有可控的開支包括人員及薪酬等，現正精簡小量的職務和職位，以應對充滿挑戰的營運環境。

領展強調，採取的措施是平衡且嚴謹，確保每一分一毫的支出能為基金單位持有人帶來最大回報，同時維持高水平的服務。

全年可分派收入升近5%

翻查資料，以「街坊商場」收租為主的領展「明蝕實賺」，截至今年3月底止全年業績，收入142.2億元，按年增4.8%，優於市場預期的141.6億元。扣除物業經營開支後的物業淨收益，則按年增5.5%至106.2億元，而期內，可分派總額升4.6%至70.25億元。

不過，由於期內錄162.8億元投資物業公平值變動，致令集團錄94億元的虧損。至於負債，截至去年底，領展總借貸535億元，淨負債率21.5%，去年同期為19.5%。