債券通｜金管局優化人幣債券回購業務安排　回購期內抵押品可再用

金管局今日（8日）公布有關離岸人民幣債券回購業務的優化安排，以進一步便利「債券通」（北向通）投資者參與離岸人民幣債券回購業務。具體優化措施包括：支持抵押品債券在回購期間再使用。離岸人民幣回購業務於2025年2月10日正式推出以來，市場反應積極正面。



業務初期，參與機構透過離岸回購交易取得的抵押債券只限於在債務工具中央結算系統（CMU）平台鎖定管理，在回購期間不能再使用。經總結落實以來的經驗和充分考慮市場建議，並與內地監管機構溝通，這次優化措施將按照國際慣例，允許抵押券在回購期間再使用，以提升抵押品使用效率，進一步降低市場機構的融資成本，提升流動性管理效率。



金管局指出具體而言，離岸回購交易的抵押品可以在回購期間按政策規定再使用，目前包括四個使用場景：(a)再次進行離岸回購交易；(b) 作為金管局人民幣流動資金安排下的抵押品；(c) 作為香港場外結算公司（OTCC）的履約抵押品和(d) 通過「債券通」（北向通）進行現券交易。參與機構應遵守各業務場景的相關業務規則和操作規程進行抵押品再使用（例如：若抵押品在回購期間再使用於新的離岸回購交易，則應遵循下述關於離岸人民幣債券回購業務的最新安排要求）。

支持外幣結算（包括：港元、美元和歐元）：現時離岸人民幣回購業務僅限於以人民幣單幣種結算。經本次優化後，可進一步支持多幣種外幣結算，包括港元、美元和歐元，以便利參與機構按實際需要，以持有的在岸人民幣債券持倉進行多幣種資金融通，豐富流動性管理工具，也有助於提升在岸債券的吸引力。這兩項優化措施旨在對標國際市場慣例、提升市場操作便利，以進一步拓展離岸回購市場的深度和廣度，完善離岸人民幣流動性市場化安排機制，並提升在岸人民幣債券在離岸市場作為抵押品的使用。上述優化措施將於2025年8月25日正式啟動。

銀公﹕歡迎有關優化安排

香港銀行公會主席禤惠儀表示：「歡迎中國人民銀行及香港金融管理局宣布一系列債券通的對外優化安排，參照國際市場慣例，推出多項便利『南向通』和『北向通』的新措施，包括擴大『南向通』合資格投資者範圍至境內券商、基金、保險及理財等非銀行金融機構，以及優化『北向通』投資者參與離岸人民幣債券回購業務，進一步完善市場配套，全面提升債券通對國際及境內機構投資者的吸引力。今次是繼今年一月後，監管機構再次宣布有關債券通的優化安排。我們相信此次安排將有助加大市場深度及廣度，進一步深化內地與香港金融市場互聯互通，同時鞏固香港作為離岸人民幣中心的競爭力。業界將繼續與相關部門保持緊密溝通，積極按照新指引落實安排，促進境內外投資者參與，提升債券通的普及度。」

渣打銀行香港、大中華及北亞區金融巿場及戰略客戶主管曾繼志表示：「渣打銀行歡迎香港金融管理局與中國人民銀行今日公布新的債券通優化措施，離岸人民幣債券回購業務的優化安排將有助提升在岸債券的吸引力，便利境外投資者進行相關的流動性管理。此外，容許更多內地金融機構經南向通來港投資，將刺激更多離岸人民幣債券的發行，加快人民幣國際化，並鞏固香港的國際金融中心地位。自債券通啟動以來，監管機構持續推出優化措施，展示出內地開放金融巿場和推動人民幣國際化的決心。長期評估人民幣全球使用狀況的「渣打人民幣環球指數」今年首四個月持續增長，年初至四月份升8.3%至5,167的八個月高位，可見儘管全球外圍環境波動，國際投資者對人民幣資產和使用保持高度興趣和信心。2024年，渣打銀行的債券通北向通交易量按年增加近兩成，人民幣相關產品佔環球巿場業務的全球收入約一成，較2018年的百分比（5%）翻了一番，可見我們全球客戶對人民幣資產和交易產品的需求持續增加。」

中銀香港﹕措施有助內地債市對外開放

中銀香港副總裁王化斌表示:「中銀香港歡迎中國人民銀行及香港金融管理局今日宣佈多項『債券通』優化措施，新舉措將有助推進中國債券市場高水平對外開放，強化香港作為全球離岸人民幣業務樞紐地位及風險管理中心功能，鞏固提升香港國際金融中心的地位。」