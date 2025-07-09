特朗普嘲鮑威爾如嬰兒　再度呼籲聯儲局減息

美國總統特朗普再次對聯儲局主席鮑威爾作出批評，指出若對方就聯儲局總部翻新工程誤導國會的指控屬實，須立即辭職；另一方面他亦再次要求當局減息。



圖為2025年7月8日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮出席內閣會議。（Reuters）

特朗普於社交平台上Truth Social發帖文，表示﹕「白宮經濟顧問委員會（CEA）最新研究顯示，關稅政策對通脹零影響。研究數據表明進口價格正持續下降——這完全印證了我此前的預判。那些假新聞媒體和所謂「專家」再次被事實打臉！關稅正在讓我們的國家「繁榮起來」。許多新工廠、工作和數萬億美元的投資正在湧入美國。有人應該把這項新研究拿給「太遲先生」傑羅姆·鮑威爾看，他幾個月來一直像個嬰兒一樣抱怨不存在的通脹，拒絕做正確的事情。傑羅姆，現在是時候減息了！」

圖為2025年5月7日，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）在議息會議後發表講話。（Reuters）

另一方面，特朗普周二在內閣會議上表示，若鮑威爾就聯儲局總部翻新項目上誤導國會的指控屬實，對方應當「立即辭職」。特朗普重申對鮑威爾的批評，稱其「糟糕透頂」，並告訴記者欺騙國會將構成立即離職的理由，又表示﹕「那他應該立刻辭職，我們需要換上一個會減息的人。」

特朗普持續抨擊鮑威爾維持利率不變的政策立場，上月更宣稱將選擇支持減息的繼任者。此前媒體披露聯儲局總部翻修工程存在成本激增和奢華配置問題，鮑威爾近期在參議院聽證會上駁斥相關報道，稱其「在多方面存在誤導和不實」。

CME料7月聯儲局按兵不動機會達95%

雖然特朗普多次呼籲聯儲局減息，但是據CME「美聯儲觀察」，當局7月維持利率不變的機會率為95.3%，減息25個基點的機會率為4.7%。聯儲局9月維持利率不變的機會率為34.2%，累計減息25個基點的機會率為62.8%，累計減息50個基點的機會率為3%。