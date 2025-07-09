周杰倫概念股｜ 巨星傳奇爆升94%　官方證實周董進駐抖音平台

「周杰倫概念股」巨星傳奇(6683)今日股價造好， 一度抽升一倍，收市報12.44元，升幅達94%，成交額達114.85億元，市值增至107億元。



今日北水對巨星傳奇交投相當活躍，單日買入成交額達72.88億元、賣出成交額達68.99億元，合計佔巨星傳奇全日成交額62%，淨流入金額為3.89億元。

翻查2024年年報，周杰倫母親葉惠美以受控法團權益計，持有巨星傳奇23.92%。受惠股價爆升，其身家增加12億元至24.8億元。

周杰倫《嘉年華世界巡迴演唱會2025 – 香港站》（cityline圖片）

進駐抖音平台 改名「周同學」

消息方面，內地媒體早前引述消息人士指，周杰倫即將進駐內地短片平台抖音，而是次簽約抖音花費九位數。最新抖音回應替，歌手周杰倫入駐抖音平台，表示賬號屬實，惟就指「九位數」消息不實。

今日周杰倫正式入駐抖音平台，名稱「周同學」，認證身份為歌手。截至今年下午4時，「周同學」賬戶已有516萬名支持者。

巨星傳奇指，此番周杰倫以「周同學」入駐抖音，巨星傳奇將會在抖音6億日活用戶及成熟的商業體系中，實現粉絲經濟的跨越式增長，強化「周同學」IP作為連接明星、品牌與粉絲的樞紐，進一步擴大巨星傳奇的粉絲流量護城河。

2023年上市 曾暴瀉逾七成

巨星傳奇2023年7月上市，發售價4.25元，集資淨額2.45億元，當時香港公開發售部分超額認購11.99倍，一手中籤率為30.02%。該股上市後，今年6月中見最高價13.16元，炒高逾兩倍，惟於去年9月突然暴瀉逾七成，當日收報2.59元。

今日周杰倫正式入駐抖音平台，名稱「周同學」。（微博圖片）

控股股東背景 為周杰倫「重要夥伴」

巨星傳奇的控股股東及創辦人是周杰倫的母親葉惠美。公司的業務營運包括兩個分部，即新零售分部，公司主要開發及銷售健康管理產品及護膚品，及IP創造及營運分部。

據早前報道，巨星傳奇成立於2017年，周杰倫沒有參與巨星傳奇的營運，也沒有持股，而攤開4位控股股東背景，清一色都是周杰倫商業及生活中的重要夥伴，包括共同創辦人之一、周杰倫的母親葉惠美，以及周杰倫所屬經紀公司「杰威爾」負責人楊峻榮，兩人對巨星傳奇持股約27.6％，而公司另一創始人、執行董事馬心婷持股為27.6%，以及曾是杰威爾音樂的高層陳中持股為9.2%。4個人為一致行動人，合計持股約64.4%。