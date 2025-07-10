內地外賣平台價格戰　官媒指無贏家　燒錢戰後必然加價

內地外賣平台大打價格戰，引起內地官媒關注。《人民日報》評論部微信公眾號發表評論文章，指沒有最低只有更低的價格戰，終究不過是搶佔市場的殘酷遊戲。該報更點出，幾乎每一輪燒錢大戰結束，都會伴隨著漲價，「天下沒有免費的午餐」，冀相關科網企業開拓即時配送市場更多增量，而不僅局限於外賣市場。



上述報道指，最近外賣市場掀起又一輪補貼大戰，從表象上看，這是對即時零售市場、電商業務與流量入口的爭奪，是平台之間供應鏈管理能力、技術與運營能力的較量，但實質仍是變相價格戰。超低價或許一時讓消費者得利、商家漲單、騎手增收。但必須正視，「爆單」效應造成的是非理性消費、客單利潤攤薄，騎手疲於奔命、影響商品與配送服務質素。

10月23日，美團無人機福田口岸航線啟航。（微信公眾號@美團無人機）

報道提醒相關企業，指向下比拼價格沒有贏家，向上創新才有未來。企業通過技術創新、管理創新等，可降低生產成本，給消費者帶來更優質、更具性價比的產品。互聯網企業有創新基因，最應打開眼界，追求更高遠目標，如向著增量市場打開思路。即時配送領域蘊藏巨大需求和豐富機會，絕不止於外賣服務；快遞員、外賣員發揮走街串巷優勢，可鏈接公共服務市場。

2025年5月13日，上海，大屏播放京東外賣百億補貼廣告。（視覺中國）

稱企業要拓展更廣闊天地

此外，配送領域的技術創新也能塑造更多市場優勢。比如向著價值創造提升格局。走出價格戰窠臼，將用戶需求與高效交付產品無縫連接，為用戶、員工、股東、社會創造更大價值的高地，才能打開企業發展的新空間。跳出一城一池、一時一地的拉鋸爭奪，在更廣闊天地謀篇布局、創新創業，勇走別人未走之路，「這才是有抱負的企業，也才是值得尊敬的企業家精神。」