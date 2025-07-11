港美息差仍然甚闊　金管局余偉文︰對港息有機會上調應有所準備

隨着市場資金供求關係的轉變和港美息差持續，港匯近日數度觸發「弱方兌換保證」，金管局總裁余偉文於該局網誌「匯思」撰文，談港元市場的動態。

此前港元觸發「強方兌換保證」，在連番「觸強」後，流入港元的資金令銀行體系港元總結餘從約450億元急升至超過1,700億元，港元流動性變得非常充裕，令銀行間短期拆息顯著拉低，與美元息差明顯擴闊。其中，一個月息率方面，息差從5月初的0.37個百分點擴闊至5月底的3.72個百分點。這個幅度的港美息差在實施聯匯制度以來屬於較高水平。

余偉文指，目前港美息差仍然甚闊，套息交易仍有利可圖，也令港匯繼續貼近7.85水平。﹙資料圖片﹚

套息活動將匯率推向「弱方」

他表示，根據聯匯制度的自動利率調節機制，當港元資金供過於求，港息顯著低於美息，市場沽港元、買美元的套息活動會將匯率推向「弱方兌換保證」水平。

目前港美息差仍然甚闊，套息交易仍有利可圖，也令港匯繼續貼近7.85水平。視乎港元資金供求變化，以及其他不確定因素包括美聯儲貨幣政策和美息走向、股票投資市場氣氛、外圍金融市場及環球資金流向等，「弱方兌換保證」可能會再度被觸發，其幅度、時間亦難免受市場環境特別是資金供求影響。當總結餘下降至港元供求大致平衡的水平，港元拆息向上、趨近美息或會更加明顯，而港元拆息對市場流動性的變化會更加敏感。大家對於港息有機會上調應有所準備。

留意港息未來可能會回升

余偉文強調，聯匯制度的主要政策目標是維持港元匯率穩定，並非針對利率，畢竟後者除了美息外還受港元資金供求的影響。近期的港元匯率和利率變化，正好反映了聯匯制度的正常運作。

余偉文又提醒，在當前環球經濟及金融環境不明朗、資金流向頻繁變動的情況下，市民在考慮置業、投資或借貸決定時，需要審慎評估自身的財務狀況及風險承受能力，並留意港息未來可能會回升。金管局會一如既往，密切監察金融市場變化，並透過行之有效的聯繫匯率制度維持香港的貨幣和金融穩定。