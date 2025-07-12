關稅戰｜產品遭美徵20%關稅　越南據報感意外　續力爭較低稅率

美國總統特朗普於上周宣布，針對來自越南的貨品徵收20%關稅。《彭博》引述消息報道，指出越南當局對產品被徵收20%關稅感到意外，因為越南當局原來預期可以爭取到較低的關稅稅率。



報道指出越南共產黨總書記蘇林上周三與特朗普通電話前，一直爭取將關稅稅率控制在10%至15%；並且在雙方通電話後指示談判團隊，再努力將關稅稅率降低。

美越關係： An American and Vietnamise flag. （Getty）

越南為美第三大逆順國

報道指，越南官方媒體因此甚少報道20%的關稅率，一份政府送給當地媒體備忘錄指示不得發布未經越美雙方共識、內容不明或具推測性的報道。越南外交部未立即回應置評請求。

作為出口強國，越南去年對美貿易順差位居全球第三，僅次於英國，是特朗普宣布達成貿易協議的第二個國家。此後，特朗普向數十個貿易夥伴發出關稅函，最高關稅達50%，並設定8月1日為最後期限。

美國總統特朗普（Donald Trump）昨日在白宮表示，新關稅稅率是「基於常識的公式」，根據貿易赤字、多年來其他國家對待美國的方式及實際數字。(Reuters)

特朗普在Truth Social平台上發文，稱非常榮幸能與蘇林合作，次日，越南外交部表示，貿易談判代表仍在與美國對口部門協調，以敲定協議細節。

此後，越南領導人在公開場合迴避了這一話題。總理范明正強調越南努力實現出口市場和供應鏈多元化，以適應新的關稅政策。幾天後，一位副貿易部長也重申了這一觀點。

報道引述美國官員透露，特朗普宣布的20%關稅將取代當前的10%基準關稅，但仍會疊加其他現有關稅，如「最惠國」關稅，這將使典型的總平均有效稅率超過20%。美國對汽車和鋼鐵等行業的關稅與20%關稅分開計算，進口商需支付其中一種。

盧比奧稱曾與越南外長談及貿易問題

美國國務卿盧比奧周五表示，在馬來西亞舉行的區域論壇期間，他與越南外長討論了貿易問題，他對記者表示：「顯然，越南認為如果與美國達成協議，他們希望獲得的關稅稅率至少與未簽署貿易協議的國家一樣好，甚至更好。」他補充說，貿易並非此次會議的目的。

2025年4月30日，越南胡志明市，人們參加越戰勝利50週年紀念遊行。（Reuters）

特朗普周四對《NBC新聞》表示，他正考慮對大多數尚未收到關稅稅率通知的貿易夥伴實施15%至20%的全面關稅。目前，幾乎所有美國貿易夥伴的全球基準最低關稅為10%。

越南股市升至3年高位

儘管存在不確定性，投資者並未因此卻步。周三在河內舉行的一場投資峰會上，一位基金經理表示，股市飈升至三年高點，外國投資者認為20%的關稅對越南來說是「一筆好交易」。