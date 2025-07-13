黃仁勳高位套3640萬美元！　淨資產超越巴菲特　大行續唱好Nvidia

在英偉達總市值突破4萬億美元之際，黃仁勳近日再度減持公司股份。

當地時間7月11日，英偉達盤中一度漲超2%，最高報167.89美元；截至收盤，英偉達漲0.50%，報164.92美元，二者均創歷史新高。

本周，英偉達累計上漲3.5%，年初至今累漲22.83%，最新總市值4.02萬億美元。

不過，在公司總市值站上歷史新高之際，英偉達CEO黃仁勳繼續按計劃減持了公司股票。

黃仁勳再度高位減持

7月11日，根據提交給美國證券交易委員會（SEC）的文件顯示，黃仁勳最新減持公司股票22.5萬股，價值約3640萬美元。

而此次交易，也是在3月制定的一項股票出售計劃的一部分，計劃允許黃仁勳在年底前出售至多600萬股股票。

這一輪減持的背後，主要是投資者對英偉達在人工智能領域主導地位的押注，已將其股價和黃仁勳的個人財富推至前所未有的水平。

據統計，今年7月份以來，7月1日-3日、7月7日-11日，黃仁勳每日都拋售7.5萬股股票，合計拋售約60萬股，價值約9600萬美元。

彭博億萬富翁指數的數據顯示，年初至今62歲的黃仁勳的財富就已增加逾四分之一，約290億美元。他最新的淨資產為1440億美元，超越了巴郡哈撒韋的沃倫·巴菲特的1430億美元，位列全球第九。

華爾街分析師：壓倒性看好

也就是在前一天，英偉達收盤總市值40040億美元，成為人類歷史上第一家邁入4萬億美元公司，這也為人類進入AI時代留下了註腳。

值得一提的是，自4月4日的低點以來，英偉達股價以上漲超70%，當時美國總統特朗普正宣佈徵收全球關稅，導致全球股市受到重創。

對於英偉達突破4萬億美元，科技分析師丹·艾夫斯表示，周三的里程碑是「美國科技行業的重大歷史時刻」。

這一創紀錄的價值也處於OpenAI、亞馬遜、微軟等巨頭競相投入數千億美元建設大型數據中心，而這些公司都在使用英偉達晶片來支持其服務。

彭博社彙編的分析師平均預測，公司預計在未來幾個財年將投入3500億美元的資本支出，高於本財年的3100億美元。僅僅這些公司就貢獻了英偉達40%以上的收入。

僅在2025年第一季度，英偉達就交出了一份令全球科技圈震動的財報：收入飆升69%，達到了440.62億美元；淨利潤187.75億美元，按年增長26%。

Zacks Investment Management的客戶投資組合經理Brian Mulberry表示，顯然市場對英偉達晶片的需求巨大。

英偉達的產品是人工智能邁向下一階段所必需的，而自4月份以來的快速反彈已使市場重新關注人工智能。

在5月的電話會議上，黃仁勳曾告訴投資者，全球對英偉達人工智能基礎設施的需求非常強勁。

華爾街也一直以來都很看好英偉達，彭博追蹤的近90%的分析師給了公司相當於「買入」的評級。

6月，巴克萊分析師基於對Blackwell晶片推出的樂觀看法，將英偉達的目標價上調至200美元。

而早些時候，花旗分析師Atif Malik也指出，隨着主權AI（即面向國家的AI基礎設施）的興起，英偉達有望從中獲得「數以十億美元計」的收入。