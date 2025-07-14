經絡料港P息最快9月隨美息減0.25厘　全年樓花按揭將挑戰5年新高

本港樓市上半年在政府放寬印花稅稅階後，入市氣氛增加，並呈現復甦跡象，加上港元拆息回落及樓價輕微回升，同樣有助樓市轉趨活躍。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，樓市仍面對不同挑戰，包括外圍及本地政經等因素，對下半年樓按市場持審慎樂觀態度。



聯儲局料9月啟動年內首次減息

息口方面，他預計，本月美國聯儲局議息會議仍將按兵不動，但聯儲局會繼續審視通脹及就業數據走勢，如情況可控，預計最快9月將啟動年內首次減息。而港息方面，預計最優惠利率（P），也最快將在同月跟隨美息下調，向下調整0.125厘，最多調低0.25厘，即有機會回落至加息周期前水平，對樓按市場有正面指出作用。

政府近年放寬樓花按揭成數，根據經絡按揭轉介研究部內部統計，今年推售的樓花新盤中，逾五成買家選用即供付款方法，個別新盤即供佔比更高達九成，預計全年樓花按揭宗數有望挑戰約6,500宗，比去年全年4,186 宗大增約五成半，挑戰近5年新高。現樓按揭方面，新盤續以低價開售，下半年二手市場將繼續保持平穩，料全年現樓按揭約55,500 宗水平，比去年全年50,500宗輕微增加約一成。

料全年樓花按揭增約五成半

曹德明表示，息口有機會於下半年再度回落，加上樓價稍有回升，料銀行對住宅按揭業務取態將保持積極，不排除根據自身條件及公司策略，調整其按揭相關優惠，以爭取下半年按揭業務。

另外，政府最新樓按政策，以及人才計劃的效果亦將逐漸浮現，人市氣氛及信心增加的情況下，料樓市交投將穩步上揚，預計今年住宅按揭市場將恢復正增長，全年新取用住宅按揭宗數約45,000宗水平，比去年全年的39,327 宗，回升近一成半，結束三連跌。