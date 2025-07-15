內地外賣戰白熱化　美團據報冀訂單量壓制阿里淘寶閃購

內地外賣平台競爭劇烈，內地媒體報道，美團（3690）及阿里（9988）彼此緊盯，補貼衝單已成為雙方例行工作，以免被對手抓住機會。



據內媒《Latepost》報道指，美團作戰計劃是從單量上壓制阿里淘寶閃購，讓其每次補貼衝單的效果都不明顯，知難而退，並引述美團中高層說：「你衝，我就衝；你不衝，我不衝。」 為此，美團上周提前招募了更多騎手，也設計了大量讓用戶自提的免單券。

美團於上周末送出多個線下咖啡茶飲的通兌券，但需要自取。（澎湃新聞）

據報，打開美團App的人數在上周六（7月12日）升至2.4億人，比 6月月均的 1.7億多了近7,000萬。

報道指當日，美團至少2,000萬單是涉及「0 元券」，其中有至少1,000萬單是不用騎手配送的自提單，省去了配送費，實付為 0；剩下1,000萬外賣送到家的 「0元券」 訂單，為湊夠起送價，用戶需要至少再買一杯才行。

淘寶閃購和美團外賣。（澎湃新聞）

報道指，有阿里高層在上周六、周日要求淘寶閃購「穩定在8,000萬單」，先提升能力，鞏固好基礎，再往上衝。一位阿里員工說：「就怕衝得太快後，其他能力都沒跟上，反而適得其反，原本好的基本盤都沒了。

京東 （9618） 則將重點放在探索以七鮮、京東超市等為核心的自營即時零售業態，最新的補貼動作僅是推出了小龍蝦這種單個爆品，但沒有參加 「免單」 的大規模補貼。