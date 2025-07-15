和電香港推世界通用數據月費計劃　338元起覆蓋220個地區

和記電訊香港（0215）推出「世界plan」計劃，即客戶只需要申請一個月費計劃，可用數據可以由香港通行至全球超過220個國家和地區，覆蓋區域包括內地、台灣、日韓、歐美等熱門旅遊地，同時也新添秘魯、哥斯達黎加等小眾目的地。



免換卡免設定 338元起步

公司執行董事及行政總裁古星輝表示，今次服務可以令客戶年換sim卡、免設定、免做實名登記等，便於數據隨身。根據其月費計劃，覆蓋222個地區的方案338元起步，通用數據為30GB。另外，亦可選擇亞太區方案，覆蓋44個地區，258元起步，通用數據同為30GB。

和記電訊香港（0215）推出「世界plan」計劃。（鄭文玥攝）

公司今次新推出升級服務，月費計劃還包括免費享有24個月全球旅遊保險或「手機更換服務Lite」。即日起至8月31日的推廣期內，選用特定月費計劃的客戶，可享有免費指定地區機票及指定香港機場貴賓室服務等，惟數量有限。另有超過一百項「至你賞」優惠，涉及飲食、娛樂、休閒等。

外遊突發情況 可急送手機數據卡

針對外遊突發情況，公司指出，會推出平安卡、緊急遞送手機等服務，例如不幸遺失電話，可以幫助解決燃眉之急。古星輝解釋，公司會先從內地開始，逐漸擴大服務至其他地區，客戶可通過熱線電話或電郵尋求協助。

據公司統計，截至2024年底，本港全年出境人次達1.04億次，與疫情前的2019年相比，上漲約11%。去年曾外遊的公司客戶中，有超過20%的外遊日數達30日或以上。