螞蟻國際夥ISDA在新加坡發白皮書　推出跨境支付代幣化框架標準

螞蟻國際就跨境支付代幣化提出框架標準。該公司表示，與國際掉期與衍生工具協會（ISDA）在新加坡金融管理局「Project Guardian」支持下，聯合發佈《代幣化存款在交易銀行業務中的應用》（Use of Tokenised Bank Liabilities for Transaction Banking）白皮書，推動代幣化存款與共享分類賬在跨境支付及外匯結算領域的發展，並提出代幣化存款技術的基本原則和標準。

據悉，全球企業每年支付的跨境交易手續費高達1,200億美元。通過存款代幣化推動跨境支付與外匯結算的數字化升級，料可提升流動性與運行效率。

上述報告綜合各方的技術專長、外匯支付經驗及廣泛行業資源，主要內容包括三方面：首先提出代幣化存款的設計原則和行業標準並確保互操作性；其次，系統闡述基於共享分類賬技術的支付體系關鍵風險及應對措施；此外，通過交易銀行業務的實際用例驗證其可行性。據測算，此框架有望將跨境交易成本降低12.5%，到2030年可為企業節省逾500億美元支出。作為配套支撐，ISDA基於現有框架，特別制定適用於外匯交易場景的代幣化存款標準文件，為技術應用提供完備的合規保障。

螞蟻國際與ISDA均表示，未來「Project Guardian」外匯行業組將持續拓展共享分類賬及代幣化存款的應用場景，通過開發更多數字經濟用例推動技術應用。相關工作包括：對接現有銀行系統架構、支持其他數字資產集成，確保大型和中小型企業均能受益於該項創新技術。