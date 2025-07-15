特朗普籲聯儲局減息至1厘　經濟學家稱或引發市場恐慌

美國總統特朗普多次發聲要求聯儲局減息，於周一（14日）更指出當局可以將聯邦基金利率降至1%，甚至較瑞士的0.5厘利率更低。不過有經濟學家指出，若將利率降至1厘或下，將觸發債券市場恐慌，並且損害聯儲局獨立性。



特朗普公開要求聯儲局將基準利率降至1厘，以降低政府借貸成本，方便支應其支出和減稅法案造成的龐大赤字。不過1厘的超低利率通常是經濟陷入危機時的應對措施，恐非經濟穩健的標誌，且可能引發反效果。

2022年1月26日，美國華盛頓，圖為聯儲局大樓。（Reuters）

《路透》報道指出，目前美國雖維持接近充分就業、經濟持續成長及通膨超過2%，若因政治壓力大幅降息，恐令投資人懷疑聯儲局獨立性，削弱市場信心。也就是說，聯儲局如此低的政策利率，並非美國如特朗普所說是全球「最熱門」投資地的證明，而是經濟困境的警訊。

《路透》表示，國會賦予聯儲局維持物價穩定和充分就業的責任，而非為赤字支出降成本。在現階段環境下大幅降息，可能重啟通膨壓力，甚至失去通膨目標的約束力。帕特儂－安永首席經濟學家 Gregory Daco就表示，將利率降至1厘可能導致債券市場恐慌，通膨將重新燃起，聯儲局獨立性受損。

圖為2008年9月16日，美國華盛頓的聯儲局大樓。（Reuters）

料利率難大幅下調

Gregory Daco分析，目前失業率約4.1%、經濟成長約2%、通膨率約2.5%，從數據看來並無立即且大幅降息的需求。他指出雖然 4.25厘至4.50厘的利率區間仍有下調空間，但遠不及特朗普所設想的幅度。