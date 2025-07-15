藍思科技H股首獲花旗覆蓋　予買入評級　目標價26元｜大行報告

湖南女首富周群飛創立﹑從事手機玻璃代工的蘋果供應商藍思科技（6613）H股，獲花旗首予「買入」評級，目標價為26元；同時將藍思科技A股（深圳﹕300433）目標價由25元人民幣，上調至32元人民幣。該行又指出短期內較偏好H股多於A股。



該行又指出，藍思科技A股的目標價，是按2026年市盈率25.7倍計算，認為摺疊智能手機升級趨勢的能見度提升。

2023年12月，藍思科技參展首屆中國國際供應鏈促進博覽會。（視覺中國）

花旗重申藍思科技將成為2026年蘋果可能推出的摺疊iPhone之關鍵受惠者，預估這款潛在的摺疊iPhone將為公司在2026及2027年營收分別帶來5%和12%的貢獻。此外，該公司還將受益於前蓋板超硬塗層技術的應用、輕薄機型後蓋物料價值的提升，以及在2025年下半年新款iPhone金屬中框訂單份額的增加。短期來看，由於關稅政策變動所引發的供應鏈調整，iPhone的補庫存需求有望為藍思科技2025年第二至第三季的盈利表現提供支撐。

料非蘋果業務為長期增長動力

花旗預期藍思科技的非蘋果業務將成為市場情緒與長期增長的重要支撐。隨着小米高端手機策略的推進，加上筆記型計算機新業務機會與智能零售支付終端設備的發展，該公司的組裝業務可望持續成長。雖然人工智能智能眼鏡與人形機器人仍屬新興業務領域，但該行看好其長期發展潛力。