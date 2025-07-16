Labubu母企泡泡瑪特曾瀉6%　懶理盈喜及獲3間大行升目標價

Labubu母公司泡泡瑪特（9992）於周二（15日）發盈喜，預料上半年收入按年增加不低於200%﹑溢利按年增加不低於350%。其後摩根大通﹑摩根士丹利及花旗均上調泡泡瑪特目標價。雖然公司發盈喜及獲大行唱好，但是今早股價曾瀉6%，最新報249.2元，跌5.3%，成交額為70.5億元。



花旗指泡泡瑪特受惠海外擴張

花旗指出，Labubu等IP全球認受性持續提升，推動泡泡瑪特第二季業績大幅超出預期，並預計在IP熱度延續、海外擴張、補貨計劃及新產品推出帶動下，下半年增長持續強勁，將2025至2027年盈利預測分別上調43.6%、41.4%及41.8%，今年全年收入料按年增長156%，其中海外及中國市場收入分別升289%及71%，相信北美及歐洲等海外市場擴張仍是關鍵增長引擎，維持「買入」評級，目標價調升至384.5元。

泡泡瑪特線下門店擺放了Skullpanda進退之門系列盲盒。（讀特新聞）

摩通認為，泡泡瑪特長期投資邏輯依然穩固，包括其強大的IP營運能力和IP變現模式，最新預計2025全年收入及凈利潤分別達304億及94億元，2025至2027年收入及盈利年均複合增長率達23%及25%，重申是中國消費板塊首選，將目標價由330元上調至340元，給予「增持」評級。

大摩予增持評級

大摩則表示，該公司上半年收入及溢利預測，分別較該行預期高出8%及20%，主要受到大中華區及亞太市場表現超出預期的推動，更預計股價短期將創新高，但隨後可能因投資者獲利了結而出現調整。該行將目標價上調至365元，評級「增持」，預測第三季收入增幅介乎150%至160%，今年全年收入及盈利則分別增長140%及210%。

泡泡瑪特城市樂園POP LAND（百度百科）

美銀證券則指，泡泡瑪特中期收入及經調整淨利潤料約137億元人民幣及45億元人民幣，較市場預期高出約30%，該行亦相應調高該公司今﹑明兩年非國際財務報告準則（non-IFRS）淨利潤預測47%及44%，目標價大幅調升至370元。該行又指，泡泡瑪特持續加強全球化佈局、IP矩陣擴張及改善盈利能力，將繼續為業務增長提供動能，維持「買入」評級，並列為首選股，相信海外市場拓展是盈利增長的主要驅動力，上半年經調整淨利潤率預料達到33%，對比2024年上半年為20%。