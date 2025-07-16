港交所對縮短股票結算周期　進行諮詢

港交所 （0388） 刊發了有關縮短香港股票現貨市場結算周期的討論文件，旨在引導市場就此展開討論，並與業界就如何及何時縮短結算周期達成共識。討論文件列出了縮短香港股票現貨市場現行T+2結算周期的潛在好處和挑戰，並參考了其他主要市場在縮短結算週期過程中的經驗，為所有市場參與者展開深入討論提供了基礎。反饋意見可於2025年9月1日前透過此網站提交。



行政總裁陳翊庭表示，港交所全力支持不斷優化香港金融市場的基礎設施，確保金融生態系統保持穩健、與時俱進，因此很高興發布這份討論文件，引導市場就如何及何時縮短現貨市場結算周期展開討論，希望凝聚共識，並在充分考慮市場意見的前提下制定詳細的實施時間表。

T+1助提高市場效率

討論文件顯示香港向T+1結算周期過渡既有好處，也面臨挑戰。潛在的好處包括提高市場效率、降低系統性風險，以及讓香港市場與其他國際市場更緊密地接軌。同時，轉向T+1也會帶來挑戰，尤其是對於需要應對時區差異、外匯轉換以及更短結算時間窗口的市場參與者來説。為適應這種變化，市場參與者需要升級系統、實現流程自動化，並與整個市場協調配合，以保持營運效率和營運穩定性。

此次討論的結算周期僅限股票現貨市場二級市場交易的結算，不涉及一級市場交易（例如新股認購）的結算。