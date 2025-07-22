「平安證券香港」開戶有禮 推薦有獎 搵錢要安心 財富守護揀平安

中國平安保險（集團）股份有限公司是中國第一家股份制保險企業，也是國內金融牌照最齊全、業務範圍最廣泛的綜合金融集團之一，為超2.42億個人客戶、超400萬團體客戶提供優質服務，位居《財富》世界500強企業第53位。平安證券股份有限公司成立於1996年7月，是平安集團旗下的重要成員。



平安證券（香港）控股有限公司（“平安證券（香港）”）成立於2006年，是平安證券股份有限公司首家海外全資附屬子公司。平安證券（香港）及其旗下子公司分別持有證監會發出的第一、二、四、五、六、九類牌照與保險經紀牌照，專注於為投資者提供環球市場全方位投融資服務。

依託平安証券（香港）的強大實力，始終致力於為客戶創造長期可信賴的價值。為感謝新老客戶的支持，特別推出新戶禮+推薦獎雙重禮遇，開戶最高送10,000港幣等值禮券，助客户開啟財富增長新篇章！請點擊瞭解——

（活動時間: 2025年6月16日-2025年8月31日）

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【活動一-迎新專享】

迎新開戶，享平安見面禮！新客戶最多享10,000港幣禮券+90天港股免佣福利！

禮遇1）開戶人人都得：開戶成功領90天港股交易免佣

禮遇2）入金有獎（三選一）：

首次入金後3個月日均資產達10萬港幣：獲得價值2,000港幣財富禮包

首次入金後3個月日均資產達50萬港幣：獲得價值4,000港幣財富禮包

首次入金後3個月日均資產達200萬港幣：獲得價值8,000港幣財富禮包

禮遇3）資產持續留存有獎（二選一）：

繼續留存三個月50萬港幣（共六個月日均資產），額外獲得價值1,000港幣財富禮包|

繼續留存三個月200萬港幣（共六個月日均資產），額外獲得價值2,000港幣財富禮包

【活動二-推薦有賞】

推薦好友，賺平安大禮包！累計最高享30,000港幣禮券

推薦1位達標好友，享價值1,500港幣財富禮包，好友可在活動期間享新客好禮

- 達標好友標準：好友首次入金至少10萬並3個月日均資產達10萬港幣

- 若累積推薦20名好友成功開戶並達到以上標準，即享30,000港幣財富禮包，好友推薦累計上限為20人。

*活動獎勵機制

1. 獎勵說明：層級福利要求被推薦人首次入金後保證3個月內日均資產達標才可接受獎勵；每項獎勵不能重複領取；每位推薦人最多可推薦20個達標客戶，超出部分不再享有獎勵。

2. 獎勵發放：在新客開戶達標後的30個工作日內，平安證券香港將通過短信和 APP 站內信通知新開戶客戶和推薦人，並安排客戶經理進行聯繫，以郵件或短信形式發放。

3. 財富禮包種類主要包括香港超市現金券、京東E卡等，面值為港幣，或約等價值人民幣，可用於日常消費場景。財富禮包種類將根據公司實際採購情況而調整。

平安証券（香港）深知，每一份託付都承載著對平安品牌的信任。無論是初涉資本市場的新投資者，還是長期支持平安証券（香港）的合作夥伴，平安証券(香港）都將為客户提供可信賴、一站式、一對一的全球財富管理服務。

活動時間有限，立即行動，開啟財富增長新篇章！

（溫馨提示：投資涉及風險，入市需謹慎。活動條款詳情見APP活動細則。）

(資料及相片由客戶提供)