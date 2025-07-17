華夏基金香港︰料2030年全球代幣化貨幣基金規模　突破4000億美元

華夏基金 (香港) 宣佈推出代幣化基金，並指代幣化貨幣基金正成為機構佈局數字資產的重要入口，預計2030年全球代幣化貨幣基金的規模將突破4,000億美元。

採「傳統+數字」雙軌分銷模式

華夏今日一共分別推出第二批代幣化基金、華夏美元數字貨幣基金，以及華夏人民幣數字貨幣基金。當中，華夏人民幣數字貨幣基金為全球首個人民幣數字化基金，該公司稱，可通過區塊鏈技術去打造高效、透明、合規的收益工具。

三隻基金採用了「傳統+數字」的雙軌分銷模式，令投資者既可以通過銀行與券商等傳統渠道，也可以通過香港持牌虛擬資產交易平臺（VATPs）進行交易。

集團提及市場分析數據顯示，代幣化貨幣基金正成為機構佈局數字資產的重要入口，預計2030年全球代幣化貨幣基金的規模將突破4,000億美元，當中加密貨幣投資者比例正在增加。

華夏基金 （香港） 行政總裁甘添。

推動更好的金融市場體系

國泰君安國際財富管理部主管林建國表示，作為華夏基金代幣化貨基的分銷合作方，已於今年5月獲得證監會就分銷代幣化證券，及代幣化證券提供意見的確認，以及於6月獲得現有牌照的升級，相信未來會持續合作，推進傳統金融與數字資產的結合，和助力金融產品多元化。

被問到代幣化基金的未來發展前景時，華夏基金 (香港) 行政總裁甘添表示，穩定幣的發展已經滲透於很多非發達國家的經濟體系及生活中，代幣化基金不僅能應用到當地非合規化的虛擬交易所，以及交易這些虛擬資產和虛擬貨幣，所以相信區塊鏈的技術在疊加智能合約這種技術性的革命，會帶來國際貿易清算結算的傳媒和媒介，以推動更好的金融市場體系。

至於技術層面上推動需要解決的問題，甘添則提及人民銀行行長潘功勝於兩星期前表示「穩定幣為現時世界主流」，並表示美國眾議院仍在討論相關策略，香港政府早於兩年前指導的web3.0政策，已不斷嘗試調整虛疑資產的走向，而行業內亦都擁護web3.0的發展，所以認為前景非常之大。