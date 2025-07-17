3COINS港首店明日開幕　港元售價需跟匯率調整　「套戥」應對波動

來自日本﹑主打銷售日式雜貨的3COINS正式進軍香港市場。其首間選址為銅鑼灣希慎廣場的香港門店今日（17日）舉行開幕儀式。該店佔地2,600呎，售賣逾2,500款日式雜貨。3COINS 希慎廣場旗艦店將於明日（18日）正式開放予公眾。香港線上店亦預計於8月中啟用。



港元售價需跟市場匯率調整 「套戥」應對波動

3COINS最大賣點是「與日同價」，有別於一貫進口商品慣用的漲價手法，產品標價為日本稅後價格，港元售價會根據市場匯率調整。

將3COINS引入香港的YAICHI集團創始人及主席羅盛昌表示，集團旗下有不少日本業務，因此長期會做套戥交易（指在不同市場或同一市場的不同時間，利用價格差異，低買高賣來獲取利潤的投資方式），能應對個位數字百分比的匯率變化，「如果波幅唔係超過好大，價格都無需調整」，但調整的時間仍會視乎市場變化，「可能幾日，可能幾個月（調整）」。

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他續指，儘管市道不明朗，相信有競爭力的品牌仍能生存下去，同時香港能進口90%的日本商品，同時不用收稅，是極大優勢。至於為何產品標價是日本稅後價格，他解釋，產品出口日本需要繳稅，但這個稅款有機會可以退回給予集團。

港上架商品較日本遲兩周

羅盛昌指出，投資了8位數字開設銅鑼灣門店，今年內有機會再開一間門店，但仍要視乎市場反應。（廖雁雄攝）

株式會社PAL營業本部常務董事第四事業部總經理澤井克之也指，香港是海外市場首選地之一，希望能打開年輕人市場。

開店方面，羅盛昌表示，是次集團投資了8位數字開設銅鑼灣門店，今年內有機會再開一間門店，但仍要視乎市場反應。

澤井克之也指，香港是海外市場首選地之一，希望能打開年輕人市場。（廖雁雄攝）

被問及香港產品會否與日本同步上架，羅盛昌表示，幾乎與日同步，但考慮到物流時間，可能會較日本產品上架遲兩周。

另外，羅盛昌看好香港市場，有機會再為香港引入日本化妝品、伴手禮品牌。