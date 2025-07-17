花旗看好亞洲股市　予恒指今年底目標25000點　籲增持內地科企股

花旗發表報告看好中國及韓國股市，並且予恒指今年目標價為25000點，同時又表示在MSCI中國行業模型投資組合中，對中國網路、科技及消費板塊予「增持」評級。



花旗表示儘管宏觀環境波動，亞洲股市表現仍優於全球同行。縱使美國關稅問題使短期展望不明朗，但花旗股票策略師對中期前景仍持建設性看法，料MSCI亞洲（不包括日本）指數至2026年中將有約7%的回報，此相當預測市盈率14倍。該行在亞股中看好中國及韓國市場，其企業每股盈測修訂趨勢較佳、估值合理，且受益於結構性主題（人工智能、公司治理改革）。

該行予恒指於今年年底目標25000點、明年年中目標更達26000點，予滬深300指數於今年年底目標4200點、明年年中目標達4350點，MSCI中國指數今年年底目標79點、明年年中目標82點。

花旗稱，MSCI中國行業權重模型投資組合中，該行將消費板塊從「中性」上調至「增持」，傾向於國內相關股票併為潛在的政府刺激做準備；將運輸板塊從增持下調至「中性」，因全球貨運量在美國貿易關稅增加的背景下存在下行風險。該行對中國網路、科技及消費板塊予「增持」評級。