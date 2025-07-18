裁員後再「裁App」　領展「Link Up」月底摺埋｜溫多娜

近期地產界消息多多，領展（0823）更加「惹火」。先傳出裁員超過50人，而風頭火勢之際，公司又宣布向管理層派發市值逾2億港銀股票獎勵，行政總裁王國龍嘅實際總薪酬更高達6,000萬元。



當大家仲講緊「肥上瘦下」，溫多娜就發現領展「Link Up」APP 出咗告示，話將於本月底（7月31日）將停止服務。根據頁面顯示，用戶須於當日晚上8點前，將程式內嘅電子印花及優惠券兌換並使用完畢，否則將會失效。同時，相關商場嘅優惠及服務安排也會相應作出「調整」。



「Link Up」面世僅兩年「告終」

講起升級版「Link Up」應用程式，其實是在2023年7月先至面世，本意是配合旗下商場嘅實體活動，仲整合了六大功能體驗，包括提供實時泊車資訊（目前集團旗下有121個停車場，逾56,000個車位）、社區營造活動消息、商戶獨家優惠、會員消費禮遇、綠色生活情報以及團隊遊戲獎賞。

勢估唔到呢個兩年前先推出嘅升級版「Link Up」，咁快突然「告終」。

對於「Link Up」停運，溫多娜同領展查詢，公司回應係，一直致力檢討及優化市場營銷策略，以提升顧客體驗。經過審慎考慮，決定於2025年7月31日停止「Link Up」手機應用程式服務。

不過，領展都補充，未來顧客可以轉而透過「領展香港顧客網站」以及各商場嘅社交媒體官方帳號，獲取最新嘅商場優惠、商舖資料、泊車安排及其他服務更新資訊。