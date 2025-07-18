長和旗下加拿大能源巨企　拿路湖擴建項目將首度投產

長和﹙0001﹚及其大股東李氏家族擔任最大單一股東的加拿大第二大能源巨企 Cenovus Energy（「Cenovus」）有大動作。據該公司內部刊物指出，Cenovus 位於阿爾伯達（Alberta）省的拿路湖（Narrows Lake）擴建項目，即將首度投產，而位於加東離岸海域的白玫瑰西部（West White Rose）項目，也將完成設置。

料每日額外產逾2萬桶油

長和稱，拿路湖擴建項目投產之時，所開採的原油會經一條17公里長的輸油管，輸送到基絲甸娜湖（Christina Lake）的油砂中央處理設施，預計每日額外生產兩萬至三萬桶石油當量。此外，Cenovus亦正為同樣位於阿爾伯達（Alberta）省的科士打溪（Foster Creek）油砂項目及旭日（Sunrise）油砂項目推行改善工程，以提升其產量及效率。

至於白玫瑰西部項目，其混凝土重力結構已於6月安裝妥當，待稍後運抵的上蓋設施也完成設置，預計能夠在2026年投產。屆時，該項目將額外開採每日四萬桶石油當量，直接進入歐洲市場。

Cenovus位於加東離岸海域的白玫瑰西部（West White Rose）項目。﹙資料圖片

加國第二大能源巨企 石油當量每日近80萬桶

資料顯示，長和自1987年收購赫斯基能源，便開始進軍加拿大石油業，是集團首個海外收購項目。2021年，Cenovus以236億加元全面收購赫斯基能源，成為加拿大第二大綜合能源公司，長和與李氏家族因而成為該公司單一最大股東，合共持有Cenovus約30%股份。該公司目前市值約35億加元。

Cenovus Energy 是加拿大第二大上游石油和天然氣生產商，截至2024年每天生產近80萬桶石油當量，上游業務資產包括阿爾伯達（Alberta）省北部多個油砂項目、紐芬蘭與拉布拉多（Newfoundland and Labrador）省的離岸原油開採項目，以及中國、印尼多個離岸天然氣及液化天然氣開發項目。