渣打維持本港全年經濟增長2.2%預測　HIBOR第三季上升

美國掀起關稅戰衝擊環球經濟，中國是其中一個受影響較大的經濟體。渣打﹙2888﹚最新報告則維持內地全年GDP增長預測於4.8%。由於內地上半年GDP增長為5.3%，渣打預測意味下半年內地經濟勢較上半年遜色。

渣打大中華級北亞區首席經濟師丁爽表示，雖然上半年內地出口有所增加，但受累關稅戰，預期內地下半年出口增長會有所緩和。同時，中國地方財政「發力」，財政赤字將亦比以往五年增加，對中國GDP增長有所帶動，預計會貢獻增長約0.7個百分點。

渣打大中華級北亞區首席經濟師丁爽。﹙李健民攝﹚

港出口下半年添壓

至於香港，2025年的GDP增長預測維持為2.2%，而消費物價指數預測則由原本的2%下調至1.8%。渣打大中華級北亞區高級經濟師劉建恒解釋，上半年出口表現強勁，利息亦明顯下跌，幫助到本地的消費及投資意欲。但因部分商家，尤其是美國買家都因為要趁暫緩期完結前進貨，預計要出口持續增加會有所困難。

近日屢傳發展商受債務影響，對於會否因壞帳數字增加，而成為下半年的經濟風險，劉建恒則表示從經濟研究角度來看，需要看實驗率及前瞻性的結論，或者其他的數據作參考，才可知道下半年是否有一個放緩的情況。而從經濟周期分析的角度來看，他認為在理論上是應該有的，但未至於如最近的傳言所說，需要成立一個額外解決壞帳的銀行機構，去處理風險。

渣打大中華級北亞區高級經濟師劉建恒。﹙李健民攝﹚

渣打亦預計，香港銀行同業拆息(HIBOR)在第三季有所上升，渣打亦將3個月 HIBOR 於第三季底的預測由原本的3.5%，下調至3%。港元匯率亦在未來三至六個月維持在弱方區間，直至銀行體系結餘降至約500億至600億港元的水平。

削美國經濟增長預測

此外，報告中針對環球經濟，表示美國90日的關稅暫緩期結束後，對多國重貿易談判帶來不確定性，預計今年的增長預測由3.2%輕微下調3.1%，而亞洲區則預期會以4.9%跑贏各國市場，高於發達經濟體平均約1.3%增長。

美國2025年的本地生產總值(GDP)增長預測由原本的1.8%調低至 1.5%，丁爽表示，主要受到反移民措施、減稅法案通過以及通貨膨漲影響，預計美國經濟會在2026年初穩定下來。