商務部最新發布會　談中美經貿關係、提振消費思路……｜一文看清

7月18日，國務院新聞辦公室舉行「高質量完成『十四五』規劃」系列主題新聞發布會。

商務部部長王文濤、商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼、商務部副部長兼國際貿易談判副代表凌激、商務部副部長盛秋平介紹「十四五」商務高質量發展成就，並答記者問。

商務部長王文濤（廖雁雄攝）

社零總額今年有望突破50萬億元

發布會上，商務部部長王文濤從四個方面回顧了「十四五」商務發展取得的主要成就。

第一，消費主引擎和穩定器作用增強，強大國內市場優勢凸顯。

消費市場規模穩居全球第二，過去四年社零總額年均增長5.5%，今年有望突破50萬億元人民幣。服務消費保持較快增長，居民服務性消費支出佔比提升3.5個百分點，達到46.1%。新型消費蓬勃發展，新業態新場景豐富多樣，人民美好生活更加具象、鮮活。消費對經濟增長的年均貢獻率達到60%左右，主引擎作用持續凸顯。我國強大國內市場優勢顯著提升、活力顯著增強。

第二，經貿大國地位進一步鞏固，高質量發展成效顯著。

外貿頂住了壓力、展現了韌性，貨物貿易穩居全球第一，出口、進口國際市場份額穩定在14%和10%以上。服務貿易規模穩居全球第二，去年首次超過1萬億美元。外資質量提升，「十四五」以來累計吸收外資已超過7000億美元預期目標。「投資中國」金字招牌持續擦亮，引資結構不斷優化。產供鏈國際合作有序推進，對外投資年均增速超過5%，穩居世界前三，對外承包工程整體穩中有升，我國與共建「一帶一路」國家簽署了多份產供鏈合作備忘錄。

第三，高水平對外開放步伐加快，合作共贏局面持續拓展。

外資准入負面清單條目持續縮減，製造業領域准入限制已全部「清零」，增值電信、生物技術等服務業領域開放試點有序開展。22個自貿試驗區有效發揮改革開放綜合試驗平台作用，主動對接國際高標準經貿規則，開展先行先試。有序擴大自主開放、單邊開放，給予最不發達國家、非洲建交國家100%稅目產品零關稅待遇。高質量實施RCEP，積極推進加入CPTPP、DEPA進程。2024年我國與自貿夥伴（含港澳台）貨物貿易佔比達到了43%。

第四，維護經濟安全制度體系不斷完善，防範風險和應對沖擊能力明顯提升。

涉外經貿法治體系加快建設，出台兩用物項出口管制條例，完善出口管制體系。用好貿易救濟工具，妥善處理貿易摩擦。依規做好外資安全審查，為高水平開放保駕護航。與有關國家商簽和升級投資協定，妥善處置境外重大突發事件，維護海外利益安全。

王文濤指出，回望過去五年，深刻體會到，越是困難大、挑戰多，越能體現我國制度優勢、龐大市場和完備產業體系優勢，越能展現我國經濟的廣闊潛力、強大韌性和強勁活力，越能彰顯我國負責任大國的責任擔當。下一步，商務部將按照中央統一部署，主動適應形勢變化，把握戰略重點和目標方向，積極謀劃和推動「十五五」商務高質量發展。

王文濤表示，中美經貿關係歷經風雨，人為的「脱鈎」是脱不掉的。（視覺中國）

人為「脱鈎」是脱不掉的

王文濤表示，中美經貿關係歷經風雨，雙方仍互為重要經貿夥伴。2018年以來，美方單邊主義、保護主義抬頭，不斷挑起經貿摩擦，一系列行為嚴重衝擊和干擾中美正常經貿合作。儘管中美貿易佔各自的份額有所下降，但雙邊貿易總體保持穩定。2024年，中美貨物貿易額和服務貿易規模達6883億美元和1558億美元，較2017年分別增長18%和34.7%。事實證明，中美經貿合作有堅實的經濟基礎和民意基礎，人為的「脱鈎」是脱不掉的。

王文濤在會上表示，2018年美方挑起經貿摩擦以來，中美經貿關係可謂是跌宕起伏，標誌性事件也不少，用四句話簡要概括：

第一句話，中美經貿關係歷經風雨，雙方仍互為重要經貿夥伴。

第二句話，中美經貿關係本質是互利共贏，合作是唯一正確道路。

第三句話，中美經貿合作難免會出現分歧和摩擦，對話協商是解決問題的最好選擇。

第四句話，中方的立場是一貫的，堅決捍衛國家利益和國際公平正義。

王文濤還提到，兩國工商界的往來密切。「昨天我也在商務部會見了英偉達的CEO黃仁勳，昨天他到訪了中國商務部。」

中美經貿問題不僅關乎兩國

王文濤表示，中國式現代化的歷史進程不可阻擋。我們捍衛自身利益有堅定的意志和強大的底氣。中美作為全世界兩大經濟體，大國要有大國的樣子，大國要有大國的責任和擔當。中美之間的經貿問題不僅僅是兩國的，要為全世界經濟繁榮發展注入穩定性和確定性。

「所以我們經常也跟美方同志說，我們要解決的並不僅僅是中美經貿關係，而且要為全世界的穩定提供可預期性、確定性，我們在進行着努力。」

中方願意與美方一道，本着相互尊重、和平共處、合作共贏原則，以實際行動維護和落實好兩國元首通話的重要共識，落實好日內瓦共識，發揮在日內瓦確定的中美經貿磋商機制作用，繼續加強對話溝通，不斷增進共識、減少誤解、加強合作，共同推動中美經貿關係回歸正軌，實現健康穩定可持續發展。

「十四五」以來累計吸收外資已超7000億美元

發布會上，商務部部長王文濤介紹了「十四五」期間商務高質量發展的成就。

王文濤表示，我國經貿大國地位得到進一步鞏固高質量發展成果顯著。外貿在壓力下展現了韌性，貨物貿易穩居全球第一，出口和進口的國際市場份額分別穩定在14%和10%以上。服務貿易規模位居全球第二，去年首次突破1萬億美元。外資質量不斷提升，「十四五」以來累計吸收外資已超過7000億美元預期目標。

「投資中國」的吸引力持續增強，引資結構不斷優化。產供鏈國際合作穩步推進，對外投資年均增速超過5%，穩居世界前三。對外承包工程整體保持穩中有升的趨勢，我國與共建「一帶一路」國家簽署了多份產供鏈合作備忘錄。

下階段提振消費思路：因時因勢提出新政策

王文濤在發布會上回應了「『十五五』期間還有哪些消費刺激政策」。

「十五五」期間，商務部會把一些好的經驗、做法，對中國市場有效的、深受消費者歡迎的好政策，轉化為常態、長效。同時，還會針對嚴峻複雜的形勢、國際變化的不穩定性和不確定性，會因時因勢提出一些新的應對政策。

「就像以前說的，我們工具箱是豐富的，我們也會充分準備。」王文濤指出。

未來會針對性出台政策，進一步激發消費發展動能、釋放消服務消費潛力、放大新興消費的帶動效應，全方位擴大國內需求，做強國內大循環。