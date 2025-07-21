滙豐據報將重啟物色主席程序　人選要求或需妥協

滙豐（0005）主席杜嘉祺將於今年9月底離任，目前正在物色其繼任人。惟據外媒報道，由於在100名候選人中未能找到足夠合適的最終名單人選，該行將啟動新一輪主席人選搜尋。



候選人還需至少熟悉亞洲業務，因為該區貢獻了滙豐大部分利潤，但該行高管私下承認，他們可能需要在某些標準上妥協，因意識到候選人可能不具備銀行想要的所有經驗。

報道指，滙豐曾考慮過包括蘇黎世保險集團的Mario Greco、高盛的Kevin Sneader和Richard Gnodde，以及最近卸任倫敦萊斯銀行保險市場主席的Bruce Carnegie-Brown在內的候選人。不過董事會感興趣的一些候選人無法參與，而其他候選人在被接觸時婉拒。蘇黎世保險發言人表示，Mario被獵頭公司接觸後立即拒絕，因為他已承諾留在蘇黎世。

杜嘉祺將於今年9月底退任滙豐主席。(網上擷圖)

利伯特10月起出任臨時主席

報道又表示，滙豐與獵頭公司MWM Consulting已加倍努力，重新聯繫在第一輪被排除、未獲董事會面試的候選人。目前正與數名潛在候選人接觸，但遴選過程可能在杜嘉祺離職前無法完成，屆時將由滙豐監察委員會主席利伯特（Brendan Nelson）臨時接任。

報道亦指出，若無法找到合適的外部候選人，不排除從現任董事會成員中任命主席。滙豐表示，新主席的任命程序正在進行，而利伯特將於10月1日起擔任臨時主席。