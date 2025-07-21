摩通料港零售物業租金明年趨穩定　看好3隻收租股

香港整體經濟復蘇動力疲弱，對商用物業市場帶來影響。摩根大通更在報告內引述仲量聯行的資料，預料寫字樓物業空置率持續上升，租金下調情況延續至2027年。不過摩通對本港零售物業前景看法較樂觀，認為零售物業租金在明年轉趨穩定，並且看好三隻收租股。



摩根大通發表研究報告指，根據仲量聯行發布的次季數據，香港寫字樓市場租金按季跌幅進一步擴大，但空置率暫時維持穩定，與租賃業務地產商優先維持出租率的策略一致，不過續租租金持續下降將構成壓力。基於新增供應，仲量聯行預期空置率將進一步上升，租金跌幅可能會持續到2027年。

零售物業方面，租金按季跌幅同樣加劇，空置率升至10.5%的歷史新高。對多數收租股而言，由於去年起零售銷售下滑，摩通預期今年上半年續租租金將出現低單位數的降幅。但自今年5月起，零售銷售已有觸底跡象，因此預期租金將於2026年轉趨穩定。

股份方面，摩通看好太古地產（1972），因其內地零售租賃業務改善，以及有潛在股份回購；看好領展（0823）必需品零售持續穩定及互聯互通機制；並看好九龍倉置業（1997），因其高端零售觸底，而且表現落後。