領展CEO王國龍明年退任　據悉決定與近日「肥上瘦下」爭議無關

領展（0823）將於今年11月慶祝上市20周年之際，傳出高層人事變動！該公司今日（22日）公布，集團行政總裁兼執董王國龍將於明年6月底前退任。



公司通告指出，董事會與王國龍並無任何意見分歧，並將展開全面甄選程序，物色合適的接班人。期間，王國龍將繼續協助公司順利進行。



據悉退任無關架構重組或薪酬爭議

《香港01》日前報道指，領展近日裁員50至60人，另邊廂公司卻宣佈將會向一眾董事及員工提供基金單位獎勵及有條件現金獎勵，股票市值超過兩億元。

上述行動引來「肥上瘦下」之爭議聲，但據悉王國龍的退任與近期集團架構重組及薪酬爭議無關，其早在去年11月已退任領展董事會的提名委員會成員。另據了解，現年63歲的王國龍指，退休決定主要基於個人及家庭原因。他希望在未來能有更多時間陪伴家人，並專注於個人興趣。同時，其認為，領展正穩步邁向「Link 3.0」新階段，現時是交棒的理想時機。

領展（0823）集團行政總裁兼執行董事王國龍將於明年6月底前退任。（資料圖片）

領導稱架構持續優化 發展方向不變

事實上，領展近年優化其領導架構，先後委任多位專業人士擔任要職。包括首席營運總裁卓格理、集團首席投資總裁宋俊彥、首席人事及組織總裁莊諾倫、首席企業發展總裁譚承蔭，以及集團企業事務與品牌董事總經理艾德偉。

領展表示，王國龍的退任不會影響集團未來的發展方向，集團將繼續專注積極管理和優化房託物業組合，同時擴展今年初成立的房地產投資管理業務，包括發展基金管理業務，並與不同資本夥伴合作。

王國龍於2010年5月晉升為集團行政總裁，當時集團名稱仍為領匯。（領展資料圖）

加入領展約16年 股價曾幾級跳

翻查資料，投行背景的王國龍自2009年1月加入領匯（領展前身）擔任首席財務總監（CFO），同年2月出任執行董事，並於2010年晉升為集團行政總裁。自他上任以來，領展股價從約18元升至2019年達到高位96.4元。即使近年疫情加上供股消息後股價大跌，截止昨日（21日）收市仍有42.55元，整體升幅﹙未計派息及供股除淨﹚仍高達136%。

根據年報顯示， 王國龍在過去五個財政年度（2020/21至2024/25）的總酬金高達3.79億港元，而單是2024/25年度，其酬金總額7042.9萬元。

王國龍︰已為下一階段發展建立合適團隊

領展董事會主席歐敦勤表示：「過去 16 年來，王國龍領導領展不斷成長和轉型，為基金單位持有人、商戶、員工和我們服務的廣大社區帶來裨益。我謹代表董事會和領展全體員工，衷心感謝他多年來所作出的卓越貢獻，並期待在過渡期間繼續攜手推動集團發展。」

王國龍則表示：「能夠在領展持續成長和發展的關鍵階段擔任集團行政總裁，我深感榮幸。近年來，我們積極強化集團的領導架構。我對現有管理層充滿信心，並相信已為領展邁向下一階段的發展建立合適的團隊。我將繼續與主席、董事會以及管理層緊密合作，進一步鞏固領展未來發展的根基，以迎接新一篇章。」