「非洲手機王」傳音據報擬申港第二上市籌78億　歌爾微電子遞表

有「非洲手機王」之稱的深圳傳音控股（上海：688036），據報正考慮在港第二上市。《彭博》消息指，公司今次考慮集資約10億美元，折合約78億港元，但尚未有明確的時間表。不過消息也指出，上市事宜仍在探討階段，有可能最終並不能成事。



傳音號稱「非洲手機王」 擬來港第二上市

傳音旗下包括Tecno、Infinix和itel三大品牌，是非洲最大的手機銷售商。市場研究機構數據指，傳音2024年在全球手機市場佔有率14%，排名第三。

公司已在A股上市。儘管近來業績疲弱，純利大跌近七成，致使其A股股價，年初至今跌幅超兩成，公司市值仍約845億元人民幣。

歌爾聲學是蘋果公司其中一間重要代工廠，負責組裝其無線耳機AirPods。（資料圖片）

歌爾股份分拆歌爾微電子 來港遞表

此外，A股公司歌爾股份（深圳：002241）旗下歌爾微電子同提交上市申請，擬在港交所主板上市，歌爾股份於A股市值近800億人幣。聯席保薦人中金公司、中信建投國際、招銀國際及瑞銀集團。

歌爾微電子是一家覆蓋傳感器、SiP和傳感交互模組的智能傳感交互解決方案提供商，尤其專注於聲學傳感器，為消費電子、汽車電子、智能家居、工業應用、醫療健康等領域提供智能化的傳感交互體驗。

往期資料顯示，歌爾原計劃分拆歌爾微電子於深交所創業板上市，2022年本已成功過會，當時計劃集資31.9億元人幣，不過去年5月中止分拆，隨後轉申請來港。