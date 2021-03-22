按證保險：「百分百擔保特惠貸款」優化措施　下周一起生效

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-03-22 19:29

按證保險宣布，中小企融資擔保計劃下「百分百擔保特惠貸款」的優化措施，將於下周一（29日）起生效。

為進一步紓緩中小企資金周轉的壓力，財政司司長早前於《2021-22年度財政預算案》公布推出「百分百擔保特惠貸款」優化措施，並延長申請期至今年年底。

優化措施下，合資格企業為去年6月30日前已至少營運3個月，並自去年2月份起任何一個單月營業額較該單月前於2019年初至2020年中的任何一個季度的平均每月營業額下跌3成或以上。

每家企業最高貸款額由12個月提高至18個月僱員薪金及租金的總和，或600萬元，以較低者為準。同時，特惠貸款的最長還款期由5年增加至8年，而還息不還本的安排則由最多12個月增加至最多18個月。

中銀香港表示歡迎及支持「百分百擔保特惠貸款」優化措施

中銀香港表示歡迎及支持按證保險的「百分百擔保特惠貸款」優化措施，進一步紓緩中小企資金周轉的壓力。

中銀香港工商金融部副總經理莊芳毅表示，中銀香港已作出相應的工作佈置，為合資格客戶儘快處理相關申請，提供適切支援。中銀香港將繼續透過多項金融支持措施及數字化銀行服務，協助不同規模及行業的企業客戶應對營商環境的挑戰，共同迎接復甦機遇。