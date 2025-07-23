瑞幸咖啡前核數師香港中正達　遭美監管機構吊銷牌照

瑞幸咖啡前核數師﹑會計師事務所香港中正達，以及其持有人陳錦福，遭美國美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）吊銷牌照。



PCAOB指出該會計師行有違反審計的行為，涉及的公司包括曾經在美國上市的瑞幸咖啡。

監督委員會除了吊銷中正達及其持有人陳錦福（Chan Kam Fuk）牌照外，也要求他們繳付罰款7.5萬美元。監委會指出，有關違規行為涉及對3間公司的審計工作。

聲明提及的違規審計事項，包括在瑞幸2021年及2022年財務報告中提及的意見，以及對另一間中國公司及一間馬來西亞公司的審計工作。

瑞幸咖啡曾在美國掛牌。

外電指出，中正達與陳錦福未有回應傳媒查詢。

PCAOB稱中正達及陳錦福無視審計準則

PCAOB主席Erica Y. Williams形容，這是該會利用其獨特的渠道和權力，檢查及調查中資的審計機構，以保護投資者的案例，強調會追究中資公司核計師的責任。

PCAOB指出，中正達在2間中資上市公司的審計程序中違反規定，且未能提交多份告知PCAOB和投資公眾資訊的文件，而陳錦福在其中具直接且實質的責任。PCAOB執法和調查部主任Robert E. Rice直斥，中正達及陳錦福多次的違規行為，可見其無視PCAOB審計準則和規則的合規性。