彭博﹕內地長年期國債期貨價續下跌　專家稱若見債息見2厘不意外

內地長期債券亦受到全球拋售潮蔓延。《彭博》報道，中國30年期國債期貨周三一度下跌0.7%，勢創2023年4月該合約上市以來的最長連跌紀錄。在現貨市場中，類似期限債券殖利率攀升1個基點至1.92厘，也邁向連續第六個交易日的上漲。



全球範圍內，長期債券承受了投資者不安情緒的最大衝擊，財政支出和減稅措施引發市場對日本和美國等主要經濟體赤字擴大的擔憂。就中國而言，殖利率的上升可能表明，市場對國內經濟成長前景的悲觀情緒有所緩解，但若持續走高，可能推高政府融資成本。

中美貿戰續停火有利風險資產

ING Bank NV大中華區首席經濟學家Lynn Song表示，美中貿易「休戰」期如果再次延長，「可能有利於風險資產，並可能鼓勵資金進一步從債券向股票輪動」。

Lynn Song又指出﹕「如果8月份出現利好風險的情況，30年期國債孳息率進一步升向2%也不會令人意外。」

此前，中國較長期國債未受全球同類債券拋售的影響，投資者押注當局將進一步放鬆政策，並保持流動性寬鬆，以應對持續通縮。但關注焦點已轉向北京為遏制工業產品供應過剩、提振價格的反內捲措施。渣打銀行大中華區宏觀策略主管劉潔表示，該舉措降低了持續通縮和減息的風險。不過她補充稱，此次供給側改革的效果可能不及2015年至2016年的努力，這將限制殖利率的上行空間。

中美下周進行第三輪會談

貿易方面，美國財政部長貝森特表示，將於下周在斯德哥爾摩與中方對口官員舉行第三輪會談，旨在延長關稅「休戰」並擴大討論範圍。此前，中國也啟動了1.2萬億元（1,670億美元）的西藏巨型水壩項目，該項目預計將為經濟提供更多支持。