Tesla上季少賺16%　盤後挫逾4%　另公布平價車款已投產

電動車生產商Tesla（特斯拉）於周三（23日）公布第二季業績，受到汽車銷量持續下跌影響，公司利潤持續下跌，於季內淨利潤下跌16%至11.72億美元。Tesla盤後跌4.4%，報317.88美元。



Tesla Model Y（Tesla）

季內Tesla旗下汽車銷量按年下降13.5%，來自汽車業務收入下降16%，整體收入按年下降12%至225億美元，略低於市場預期。能源業務收入下跌7%。公司表示，收入和盈利能力的下降，是由於銷量下降和監管信用積分的減少。

公司指出於電話會議中指出，大法案（Big Bill）將對業務產生短期影響，包括年底前取消7,500美元的電動車稅收抵免，導致美國市場車輛供應緊張，稱如果要買車要盡快，因為難保8月下旬及之後的訂單交付。行政總裁馬斯克在電話會議中更表示﹕「我們將在美國失去很多激勵」。

Tesla：圖為2022年3月22日，Tesla在德國格林海德（Gruenheide）的超級工廠開幕，現場展示一輛Model Y。（Reuters）

首批平價車6月生產

另一方面，該公司又表示，已於6月開始生產首批平價車型，並預計今年下半年將實現量產。

該公司在4月份以經濟擔憂為由取消了其全年交付量預測，此後沒有提供最新的預測；於周三公布業績時，亦沒有透露這款車型的任何細節，也沒有透露生產了多少輛車。