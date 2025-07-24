嘉信理財料美今年減息2次　散戶對科技七雄興趣降　或成投資機會

美國股市持續上揚，嘉信理財香港今日（24日）發布2025年美國市場的年中展望。嘉信理財香港高級副總裁及理財顧問郭明燊表示，儘管他對美股前景保持樂觀態度，但仍要保持謹慎。他指出，市場目前面臨多重挑戰，尤其是影響尚未完全反映。

美國今年或減息2次

郭明燊預計，美聯儲在下半年減息1至2次，時間點或在9月和12月。但他強調，「預測聯儲局政策如同預測關稅變化一樣，都是充滿高度不確定，相關預測可能迅速變化，長遠預測的參考價值不大。」

郭明燊預計，美聯儲在下半年減息1至2次，時間點或在9月和12月。﹙資料圖片﹚

郭明燊進一步指出，美國總統特朗普政府於今年4月大幅上調關稅，將國內平均有效關稅率推高至超過15%，為1930年代以來最高水平。此舉帶動物價上升、壓抑消費需求，進一步拖累經濟增長。根據經濟合作暨發展組織（OECD）預測，美國GDP增長將由2024年的2.8%放緩至2025年的1.6%；同時，受進口成本上升帶動，通脹率或攀升至接近4%。全球經濟增長預期亦將由3.1%微降至2.9%，美國則因貿易壁壘及政策不明朗，面臨滯脹風險。

「科技七雄」興趣驟降 宜多元化配置

嘉信理財香港高級副總裁及理財顧問林長傑補充，儘管大型科技股仍受到機構投資者青睞，但零售投資者對「科技七雄」的興趣已降至多年來的最低水平。他認為，一旦投資者普遍輕倉，市場情緒可能會發生逆轉，這些科技巨頭有可能再次成為市場焦點。

另外他建議，投資者應該通過多元化的主題投資，包括國債以及環球股票。