利物浦周六對戰AC米蘭　渣打搶先安排社區伙伴觀公開操練｜ESG

利物浦來港將於周六﹙26日﹚對戰AC米蘭，成為社會焦點之一。

渣打銀行表示，該行為各持份者舉辦一系列活動，包括為不同背景的兒童開辦足球訓練班，在利物浦傳奇球星指導下提升足球技巧；邀請數千名員工、社區合作伙伴與公眾，一同於今日﹙24日﹚下午進行的公開訓練觀看利物浦的備戰情況；為員工舉辦領袖早餐會，與利物浦行政總裁 Billy Hogan作深度交流。同時，渣打亦安排客戶子女及社區伙伴的受惠兒童，將作為球童陪同世界級球星進場。

渣打香港兼大中華及北亞區行政總裁禤惠儀﹙右﹚表示，球賽活動推動本地盛事經濟發展。﹙資料圖片﹚

渣打香港兼大中華及北亞區行政總裁禤惠儀表示，渣打連續15年作為利物浦足球會的主要贊助，該行很榮幸能自2017年紅軍訪港後，再度把他們帶來香港進行連串活動，推動本地盛事經濟發展。

渣打又稱，期望憑藉運動凝聚社區，創造回憶，進一步透過與國際級策略伙伴合作，為社區帶來正面影響，同時強化香港作為盛事之都的地位。

作為「M」品牌認可活動之一,「渣打盃」將上演利物浦對戰 AC 米蘭的精彩賽事，為「香港足球盛會 2025」的焦點球賽。2024-25 英超聯賽冠軍利物浦以香港作為其季前巡迴賽的首站。