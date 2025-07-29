旅遊保險2025｜帶住毛孩去旅行？保誠精選旅遊樂首創相關保障

近年「人寵共融」成為旅遊新趨勢，但傳統旅遊保險的保障範圍又是否足夠？有調查¹顯示，近半數寵物主人憂慮旅遊時毛孩的照顧問題；另外，因近年外遊屢現安全問題，更有逾七成港人表示關注外遊時的人身安全。為應對旅客的需求，保誠宣布為旗下王牌旅遊保險產品《保誠精選「旅遊樂」》帶來升級，加入「海外毛孩醫療」和「綁架保障」等市場首創²保障，即睇內文了解詳情！



全面保障旅程每一刻 安心玩樂的堅實後盾

保誠精選「旅遊樂」一直為旅客提供廣闊而充足的保障，深受客戶信賴。計劃全面涵蓋吊索跳、空中漫遊及冬季運動等熱門活動，亦考慮到各種突發狀況，例如保障因航空公司清盤而引致的損失。為滿足絕大多數的旅客，單次旅程不設投保年齡上限（全年保障則高達80歲)，更為所有年齡的受保人提供無差別的人身意外保障及24小時緊急支援服務。若旅程因在香港及外地的惡劣天氣等原因需要取消或提早結束，保障更涵蓋海外住宿、交通、租車、主題樂園及體育賽事門券等已付費用，全方位減低您的財務損失。

市場首創升級保障 開創旅遊保險新紀元

保誠深明隨著市民的生活習慣和需求轉變，他們對保障相關的需求亦有所不同。據保誠最新的市場調查¹顯示，港人對旅途中的人身安全愈發重視，有74%的受訪者視其為外遊時的重要考慮因素。同時，「人寵共融」的理念日益普及，不少旅客希望攜帶家中的毛孩一同出遊，在受訪的毛孩主人中，高達45%表示毛孩在旅遊期間能否獲得妥善照顧是他們的重要考量 。為此，升級版保誠精選「旅遊樂」精準回應市場需求，推出多項突破性的保障項目。

海外毛孩醫療及旅程阻礙保障

對於視寵物為家人的你，現在可以更安心地規劃一場「人寵同行」的旅程。升級版《保誠精選「旅遊樂」》帶來與毛孩相關保障：

• [市場首創²] 毛孩海外醫療支援：若貓隻或狗隻已受保於保誠精選「寵愛寶」，當牠與你一同在香港以外地區旅遊時，不幸因疾病或意外受傷，所引致的海外醫療開支將可獲賠償，每次旅程的最高保障額為港幣$10,000 。

• 因毛孩傷病而取消或提早結束旅程：同樣地，若已受保於保誠精選「寵愛寶」*的毛孩不幸因傷病身故，或需要緊急住院或進行手術，導致你需要取消或提早結束旅程，保誠將賠償已支付但無法退回的旅遊費用，或因提早結束旅程而產生的額外住宿及交通費用。取消旅程的最高保障額為港幣$30,000，而提早結束旅程則高達港幣$50,000 。

*保誠是全港No.1 寵物保險品牌³，保誠精選「寵愛寶」寵物保障為毛孩提供醫療、第三者法律責任及殮葬服務費用，以及提供緊急寵物託管保障等保障。計劃詳情請瀏覽保誠官方網頁之產品介紹。

綁架風險保障 全面守護人身安全

針對旅客對人身安全的深切關注，特別是近年偶有發生的港人在外被禁錮的個案，升級版計劃創新地引入了綁架相關保障，為客戶的安全提供更堅實的後盾 ：

• [市場首創²] 因綁架導致旅程受阻或提早結束：若受保人或其同行夥伴在旅程中不幸遭遇綁架，導致旅程受到阻礙或需要提早結束，計劃將賠償已繳付但無法退回的費用，或因此產生的額外住宿及交通開支，每次旅程的最高保障額為港幣$50,000。

• 創傷輔導費用：旅途中的創傷經歷可能對心靈造成長遠影響。若受保人在海外親歷創傷事件（包括綁架、恐怖襲擊、持械搶劫、攻擊或強姦），計劃將保障其返回香港後進行創傷輔導的開支，最高保障額達港幣$50,000。

• 除此以外，現有保障亦涵蓋旅程中因綁架引致的醫療﹑人身意外﹑行李及隨身物品等各方面的損失。

對於此次產品的重大升級，保誠財險有限公司總經理韓金樑表示：「港人一向熱愛旅遊，對旅遊保險的需求亦愈見殷切。與此同時，市場對相關保障項目的需求亦不斷演變。為回應客戶所需，我們與時並進，推出升級版保誠精選『旅遊樂』，新增市場首創的綁架保障及境外毛孩醫療開支等項目，冀為客戶提供更周全貼心的旅遊保障，締造安心無憂的旅行體驗。」

保誠的一般保險業務表現卓越，並獲得業界高度肯定，早前獲得《彭博商業周刊》2025年金融機構大獎「年度保險公司（一般保險）傑出大獎」的殊榮，印證保誠在一般保險領域的領先地位與實力。保誠將持續優化產品組合，例如在近期推出以『人寵共融』為理念的嶄新保障方案，積極回應客戶多元化的需要。

保誠榮獲《彭博商業周刊》2025年金融機構大獎「年度保險公司（一般保險）傑出大獎」，保誠保險行政總裁林智剛（右四）及保誠財險總經理韓金樑（左四）與團隊於頒獎禮上合照。

如有興趣了解保誠精選「旅遊樂」的詳情及推廣優惠，請瀏覽保誠官方網頁之產品介紹及產品小冊子。

（資料及相片由客戶提供）

1. 保誠於2025年2月委託國際調研和資料分析機構YouGov，透過網上問卷訪問790名香港人，年齡20歲或以上，家庭月收入達港幣$25,000元或以上，旨在了解他們在旅遊保險方面的購買行為，以及影響其消費決策的關鍵因素。

2. 有關「巿場首創」的闡釋是基於保誠對現有巿場資訊的理解和解讀，並根據截至2025年6月時香港主要保險公司提供之旅遊保障計劃的比較結果。

3. 有關「全港No.1 寵物保險品牌」的闡釋是基於保誠對國際調研和資料分析機構YouGov於2025年2-4月透過網上訪問1,025位香港寵物主人的結果的理解和解讀。根據對各香港寵物保險的品牌考慮度作比較。保誠（Prudential）被香港寵物主人選為香港「最多人考慮購買的寵物保險品牌」。