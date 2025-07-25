金管局續抽查爛蘋果　強制性背景查核　9月底擴至5萬名銀行從業員

金管局副總裁阮國恒在最新網誌透露，「強制性背景查核計劃」第二階段將於9月30日實施，覆蓋範圍將大幅擴展至約5萬名從事證券、保險或強積金等受規管活動的銀行從業員，佔整體銀行業員工超過一半。他又以「爛蘋果效應」比喻業界長期存在的問題，指曾有問題員工轉職時隱瞞不良紀錄，導致不當行為在業內蔓延。



「強制性背景查核計劃」首階段已於2023年5月實施，針對3,500個銀行高級職位。截至目前為止，業界共完成約700宗查核，其中發現9宗涉及負面訊息個案，佔比約1%。他指出雖然相關數字少，但意義重大，顯示計劃能識別潛在的「爛蘋果」，防止銀行員工轉職時隱瞞其不當行為紀錄。

阮國恒指出，銀行業過去因私隱限制等問題，難以共享員工操守資訊，令有問題員工有機可乘。新查核機制允許銀行查閱準員工過去7年的相關背景，同時確保求職者享有回應權。

稱計劃提升對金融業信心

金管局表示，正與其他監管機構探討，將計劃擴展至整個金融業界，共同應對曾有不良操守行為的從業員在業界流竄的現象。阮國恒強調，計劃有助提升公眾對金融業信心，促進香港國際金融中心長遠發展。