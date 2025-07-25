上市公司兩前高層疑造市、涉貪被捕　官方案情描述指向中國天化工

證監會與廉政公署（廉署）周三（ 23日）採取代號「槓桿」的聯合行動，打擊一個運作精密的犯罪集團，懷疑以貪腐手段造市，操縱一家上市公司的股份，並涉嫌貪污行為。行動中，廉署根據《防止賄賂條例》拘捕涉案上市公司一名前主席及一名前執行董事。



官方新聞稿兩大「線索」 直指中國天化工

雖然官方新聞稿並無提及涉案上市公司名稱，惟備註留下兩大「線索」，稱涉案公司自2025年3月起已暫停股份買賣，並已被法院頒令清盤。據了解，涉案上市公司為中國天化工（0362）。另據報，涉案人士包括該公司前主席陳昱及前執行董事錢振軒。

翻查上市公司通告，中國天化工自今年3月17日起停牌，並在4月17日發出公告，指出在3月17日被高等法院頒令清盤，符合案情描述。值得一提，廉署2023年亦曾對中國天化工採取行動。該公司於2023年9月底曾發出公告，指出在9月28日廉署到公司辦事處執行搜查令，並扣押若干物品，包括但不限於會計記錄及賬﹑公司文件，行動涉及一宗投資移民購買債券的事宜。同日，該公司主席兼行政總裁陳昱及前行政總裁遭到廉署拘捕。

SFC與廉署共搜查14個地點

在最新一次聯合行動中，證監會與廉署人員搜查了合共14個地點，包括涉案上市公司及多間持牌證券行的辦公室。廉署亦根據《防止賄賂條例》拘捕該上市公司的一名前主席及一名前執行董事。

被捕人士涉嫌串謀使用載有虛假資料的文件，包括上市公司內部文件及公告，訛稱該上市公司與一家內地企業達成股份認購協議，並與該企業發展聯營項目，涉款共逾2,000萬元。有關人士又涉嫌透過多個代名人帳戶，操控該上市公司的股價造市。

證監會（SFC）。(蘇煒然攝)

前執董被指挪用客戶股票

另外，該上市公司前執行董事在案發期間亦同時擔任一間證券行的負責人員兼董事，他涉嫌收受該上市公司前主席利益，以挪用一名客戶的股票，總值約900萬元。

翻查資料，天化工一名前執行董事錢振軒，亦曾經擔任證券行昌萬年董事，他在今年初已因個人原因離開中國天化工。證監會於今年5月向昌萬年發出限制通知書，原因是對其可靠程度和誠信有所懷疑，禁止其進行受規管活動，以及處置客戶任何財產。

官方新聞稿補充，證監會早前發現可疑交易活動，懷疑涉及市場失當行為及貪污罪行，遂轉介廉署作貪污調查，證監會則調查《證券及期貨條例》下有關市場失當行為的罪行，雙方其後採取是次聯合行動。由於調查仍在進行，證監會與廉署不會作進一步評論。