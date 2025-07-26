李強倡成立全球AI合作組織　勿讓其成少數國家少數企業專屬遊戲

中國總理李強表示，該國倡議成立一個國際組織來合作開發人工智能(AI)，以確保這一改變世界的技術不只屬於少數幾個國家或公司。

李強周六在上海舉行的世界人工智能大會上表示，AI帶來了機器幻覺、深度偽造、智能氾濫和就業倫理等問題，急需全社會進一步凝聚共識。

據彭博報道指，李強的簡短開幕致辭沒有點名任何國家。但中國企業高管和官員之前抨擊了華盛頓遏制中國科技行業的行為，包括限制對AI研發至關重要的輝達晶片的出口。李強周六承認，算力晶片供應不足是一個主要瓶頸。他說：「必須在基礎原理和底層算法方面，大家共同協作，持續發力」。

中國將尋求促進「全球南方」AI發展

李強在黃浦江畔的會場表示：「當前關鍵資源能力只集中在少數幾個國家，少數幾個企業，如果我們搞技術壟斷，管制風俗，就會是人工智能成為少數國家少數企業的專屬遊戲。」

他還說：「中國政府倡議成立世界人工智能合作組織，我們願意向國際社會提供更多中國方案，為全球人工智能治理貢獻更多中國智慧。」

李強表示，展望未來，中國尤其將尋求促進「全球南方」的AI發展。他指的是包括巴西和非洲在內的一個非正式集體。