MPF「大戶」達12.5萬個　積金局︰體現強積金長線累積及增值能力

積金局主席劉麥嘉軒（27日）發表網誌， 指出強積金推行超過24年，總資產值於2025年6月底再創新高，突破1.4萬億元，較10年前增加130%。

根據2024年底的數字，累積了100萬元或以上強積金的帳戶，數目達125,000個，較五年前63,000個增加一倍，體現強積金具備長線累積及增值能力。

劉麥嘉軒指，打工仔女能夠累積多少強積金，涉及很多不同因素。通過綜合一批自2000年12月強積金實施以來持續供款的帳戶數據，可以看到僱主與僱員雙方長期定時的強制性供款，配合自願性供款，確實發揮關鍵作用。這些「資深」帳戶中，強制性供款部分所累積的強積金平均為$50萬；當中有三成「資深」帳戶同時有自願性供款，而該等帳戶中自願性供款所累積的強積金平均為$52萬。

她進一步舉例說明作自願性供款，對累積滾存強積金的效果起十分關鍵的作用。假設兩名計劃成員每月收入均為現時中位數 $20,500，並按工資長期平均趨勢增長。若兩人從今以後的強積金投資均採用俗稱「懶人基金」的預設投資策略，從50歲開始逐步自動調整較高和較低風險資產的比例，降低投資風險。

劉麥嘉軒又稱，根據預設投資策略旗下核心累積基金（每年淨回報率6.5%）及65歲後基金（每年淨回報率2.4%）自推出以來的投資表現，推算如下：情景一：往後繼續只作強制性供款，預計2040年底退休時可累積 169萬；情景二：往後作出強制性供款以及相當於收入10%的自願性供款，則預計2040年底退休時可累積340萬 ，比前者多 171萬。