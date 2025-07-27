4.9萬名球迷坐爆啟德體育園　渣打﹕球賽為香港經濟添動能｜ESG

2005年於伊斯坦布爾，利物浦與AC米蘭激戰120分鐘後，打成3比3平手，最終利物浦以互射12碼方式第5度奪得歐聯。20年後，兩枝歐洲頂級球隊再次對壘，地點換成啟德體育園，雙方再次炮製6個入球。不過在這場季前熱身賽，比數不再是3比3，而是AC米蘭以4比2擊敗「紅軍」，可謂「復仇成功」。



其實比賽勝負僅屬次要，賽事在於檢閱雙方來季大軍狀態之餘，更重要是讓本港球迷可以在香港的球場，親證頂級球隊行軍速度，以及領隊在佈陣及調動等功架。場上球員踢得起勁，在場的球迷亦高呼「過癮」，雙方球迷不時歡呼，為球員打氣，氣氛高漲。賽事共吸引49,704名到場觀賞，創下在香球舉行的足球比賽入場數目新高，其中佔多數的「紅軍」球迷，更於比賽期間高唱隊歌「You’ll Never Walk Alone」，啟德體育園於周六（26日）晚上儼如「利物浦主場」。

期望紅軍日後再訪港

作為利物浦的贊助商，渣打渣打香港兼大中華及北亞區行政總裁禤惠儀於社交媒體上指出，對「紅軍」再次訪港兼進行多項社區活動表示歡迎，同時渣打亦舉辦多項訓練班，讓年輕一代球員從一眾球壇名宿學習。

禤惠儀又指出比賽當日既顯示出球迷們熱情，也展現出體育運動的能量帶推動社區的正面轉變，以及為本地經濟添上動力。

禤惠儀期望日後可以再次來港，為香港帶來更多珍貴時刻。她最後以「You’ll Never Walk Alone」作結。