長和賣碼頭｜獨家磋商期已屆滿　擬邀內地策略投資者加入買方財團

長和(0001)就出售包括巴拿馬運河兩端港口的交易發出公告，表示與黑石-Til牽頭財團之間的獨家磋商期已屆滿。儘管該期限已屆滿，集團仍在與財團成員進行討論，擬邀請來自中國內地之主要策略投資者加入成為財團的重要成員。

長和又指，為使交易能夠獲得所有相關監管機構和部門的批准，財團的成員以及交易架構將需要進行變更。集團打算預留充分的時間進行相關討論，以達成新安排。

強調交易需獲監管機構和部門批准

長和續稱，已多次聲明，在未獲得所有相關監管機構和部門批准前，公司將不會進行任何交易。

長和補充，由於無法確定就新安排的討論是否能達成完滿結論，故公司呼籲投資者於買賣其公司證券時務請審慎行事。 任何進一步公告將根據上市規則的規定刊發。

李澤鉅近日指出，有買有賣，生意才能做得更大。（資料圖片）

李澤鉅近日稱︰有買有賣，生意才能做得更大

今年3月初，長和宣布，擬將旗下和記港口集團80%資產售予由美國貝萊德領頭的財團，資產涵蓋全球43個港口，其中包括控制巴拿馬運河兩端的兩座戰略港口。不過，事件引發爭議，長和其後於3月底宣布暫緩簽約等。

長和今次擬納入中資入買方財團，外界相信可增加交易成數。事實上，長和系近日有不少動作，皆反映集團善價而沽的交易策略。同系的長建（1038）傳已簽訂協議出售 UK Rails，據悉李澤鉅直言：「有買有賣，生意才能做得更大。我們一向不喜歡借貸，遂不時儲備資金進行更大的交易。」

滙豐報告便稱，長建在併購與資產出售方面會保持審慎原則，將優先考慮股東回報而非交易本身，同時控制資產負債表風險。