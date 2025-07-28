恒瑞高開逾1成　與GSK簽合作與獨家許可協議　潛在價值120億美元

今年5月掛牌﹑有「藥中茅台」之稱的恒瑞醫藥（1276）宣布向生物製藥企業GSK，將大中華地區以外的HRS-9821項目全球獨家專利，以及至多11個項目的全球獨家許可的獨家選擇權許可出售，若所有項目均獲得行使選擇權且所有里程碑均已實現，公司將有資格獲得未來基於成功開發、註冊和銷售里程碑付款的潛在總金額約120億美元。

恒瑞今早高開10.7%，報75.3元。



公司指出與GSK達成協議，將HRS-9821項目的全球獨家權利（不包括中國大陸、香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣地區）和至多11個項目的全球獨家許可的獨家選擇權有償許可給GSK。

HRS-9821是一款潛在的同類最佳PDE3/4抑製劑，目前正處於臨床開發階段，可用於治療慢性阻塞性肺病（COPD），作為輔助維持治療，無需考慮既往治療方案。

其他11個專案涉及腫瘤、呼吸、自免和炎症等多個治療領域的創新藥物，目前均處於非臨床研究階段。恒瑞將主導這些項目的研發，最晚至完成包括海外受試者數據的I期臨床試驗。GSK將擁有在最晚至I期臨床完成時，行使全球(不包括中國大陸、香港、澳門和台灣地區)進一步開發和商業化每個專案的獨家選擇權，以及某些項目替換權。

GSK將支付5億美元首期

公司指出，GSK將向恒瑞支付5億美元的首期款。如果所有項目均獲得行使選擇權且所有里程碑均已實現，將有資格獲得未來基於成功開發、註冊和銷售里程碑付款的潛在總金額約120億美元。