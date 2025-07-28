摩通︰維持泡泡瑪特目標價340元　評級「增持」

摩根大通發表研究報告，指近期與一家處於主導地位的玩具代工生產(OEM)供應商進行對話，以了解供應鏈，得出的結論為：因更多IP品牌將代工生產採購移出中國，導致當前代工生產供應短缺，也解釋了泡泡瑪特﹙9992﹚旗下Labubu及Crybaby公仔除需求強勁外，該兩款產品持續缺貨的原因。摩通表示，供應短缺一旦正常化，預期超級IP將擁有更強的議價能力(承擔較少關稅)，意味未來利潤率更佳。

摩通看好泡泡瑪特主要因為：其強大的IP產品供應(價格親民、創造情感與社交連結、IP成功推出與需求高度相關而非國內生產總值，Labubu正成為新興「超級IP」)；其全球擴張雄心與執行能力(2025年海外銷售按年增長234%，2025至2027年複合年均增長率34%，預計2027年貢獻67%銷售額)。

摩根大通預測泡泡瑪特2024至2027年銷售、盈利複合年均增長率分別為52%、66%，淨利潤率達32%，淨資產收益率在2027年達到45%，因其受到強大IP、開店、生產力提升、品類擴張及利潤率擴大推動。摩通維持予泡泡瑪特目標價340港元，相當於預測2026年市盈率34倍，評級「增持」。

泡泡瑪特今日﹙28日﹚收報247.2元，升0.8%。