高盛升MSCI中國指數目標至90　納寧德時代入民營十巨頭更新名單

大行高盛繼續看好中國股票，重申給予中國股票予「增持」看法，將MSCI中國指數未來12個月目標上調6%至90點。該行又指出看好民企，惟將「民營十巨頭」名單作出調整，納入寧德時代（3750）及剔出安踏體育（2020）。



該行解釋繼續看好中國股票，既因為中美貿易緊張關係已緩和，同時內地第二季經濟增長強勁﹑政府致力解決內捲問題，以及外資對中國股票仍然低配等。

期待中共政治局會議

該行又表示投資者期待中共於本月稍後舉行的中央政治局會議，儘管中國第二季經濟增長略高於預期，政策制定者可能不急於推出激進的刺激經濟措施，但隨經濟疲弱跡象顯現，年底前或會推出一些支持性措施。

調高原材料及保險股評級

行業配置方面，高盛調高保險及原材料評級至「增持」，並下調銀行及房地產至「與大市同步」。

圖為2023年11月28日，在中國北京舉行的首屆中國國際供應鏈博覽會(CISCE)期間，一名工作人員在寧德時代（CATL）展位清潔。（Reuters）

此外高盛重申，看好民企，並調整「民營十巨頭」名單，包括寧德時代﹑騰訊 （0700） 、阿里巴巴 （9988） 、小米 （1810） 、比亞迪 （1211） 、美團 （3690） 、網易 （9999） 、美的 （0300） 、恒瑞醫藥 （1276） 及攜程 （9961） 。